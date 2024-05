Hermes Music Association: Concerto del Latitudo 41 Cello Duo da Gabrielli a Fauré

TRANI - L'Associazione culturale e musicale Hermes prosegue con la sua straordinaria stagione concertistica, offrendo agli appassionati della musica classica un nuovo e coinvolgente appuntamento. La stagione concertistica 2024 si sta dimostrando un successo travolgente, grazie all'impegno costante dell'associazione e al talento dei musicisti dell'Orchestra Filarmonica del Mediterraneo. Il pubblico, con il suo entusiasmo, continua a ripagare appieno il lavoro e la dedizione profusi in ogni evento.Domenica 12 maggio alle ore 20.00, presso l’Auditorium dell’ex conservatorio di San Luigi di Trani, avrà luogo un concerto straordinario del Latitudo 41 Cello Duo, una coppia artistica di fama internazionale composta da Sujari Britt e Mauro Paolo Monopoli. Questo eccezionale duo di violoncellisti ci condurrà in un viaggio armonioso attraverso le epoche musicali e i rispettivi stili e linguaggi musicali.Il programma del concerto comprende opere di Domenico Gabrielli, Jean-Baptiste Barrière, Luigi Boccherini, Niccolò Paganini e Gabriel Fauré, offrendo al pubblico un'ampia panoramica dell'evoluzione compositiva nella storia della musica classica.Sujari Britt, nata a New York, ha scoperto il violoncello all'età di soli 4 anni. Ha studiato in prestigiose istituzioni musicali in tutto il mondo e si è esibita con rinomate orchestre, conquistando l'attenzione e l'ammirazione del pubblico e della critica internazionale.Mauro Paolo Monopoli, violoncellista italiano, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali ed è stato il primo musicista italiano ad essere premiato nel prestigioso Concorso Internazionale Tchaikovsky per giovani musicisti.Questi due straordinari talenti si uniranno per offrire una performance unica, intrecciando le loro strabilianti doti in un concerto che non mancherà di sorprendere e incantare il pubblico.I biglietti per il concerto del Latitudo 41 Cello Duo sono disponibili al costo di 12 euro e possono essere acquistati online sul sito www.diyticket.it , tramite Call Center al numero 060406 o presso il botteghino. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri +39 3479640366 / +39 3468296657 o via email all'indirizzo accademia.filarmonica.med@gmail.com.