Cinquecento ore di formazione gratuita: un'opportunità per la crescita professionale in Puglia

BARI - Un nuovo progetto, finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale nell'ambito del PNRR, offre un'opportunità imperdibile per 280 pugliesi inoccupati tra i 34 e 50 anni. Si tratta di corsi gratuiti della durata di 500 ore ciascuno, volti a formare specialisti della cybersecurity, operatori del turismo digitale e operatori della logistica automatizzata.I corsi, che prenderanno il via a fine giugno, offriranno ai partecipanti lezioni teoriche, progetti pratici, laboratori e percorsi finalizzati all'inserimento lavorativo. Alla conclusione dei corsi, sarà avviata un'attività di matching tra i profili formati e le imprese pugliesi attive nei settori della logistica, del commercio online e del turismo, nonché quelle che richiedono competenze avanzate in materia di sicurezza informatica.Il progetto, denominato ‘Digital Empowerment for placement’, avrà una durata di 15 mesi ed è organizzato da Business School Spegea, Consorzio Mestieri Puglia Scs, Politecnico di Bari e Confindustria Bari e BAT, in collaborazione con altri partner sostenitori.Secondo le stime, il fabbisogno di competenze informatiche per la Puglia è di circa tremila risorse all'anno, e questo progetto si pone l'obiettivo di rispondere a questa esigenza, fornendo agli adulti la possibilità di sviluppare competenze digitali e di entrare nel mercato del lavoro in settori chiave per lo sviluppo economico regionale.Le selezioni dei corsisti sono già in corso, e per candidarsi o ricevere ulteriori informazioni è possibile consultare il sito mestieripuglia.it.Vito Genco, presidente del Consorzio Mestieri Puglia, capofila del progetto, ha sottolineato l'importanza di fornire agli adulti opportunità e strumenti per esplorare e inserirsi nel nuovo scenario del mercato del lavoro.Anche Domenico Favuzzi, vicepresidente di Anitec – Assinform e presidente di Exprivia, ha sottolineato l'importanza di avere profili specializzati con competenze digitali, evidenziando l'interesse della sua azienda nell'inserire i profili formati nel SOC, il centro specializzato in sicurezza informatica di Exprivia.Francesco Urban, addetto alle Attività istituzionali del Fondo per la Repubblica Digitale - Impresa sociale, ha evidenziato l'importanza del Fondo nel finanziare progetti efficaci e trasformarli in politiche strutturali e permanenti per promuovere la digitalizzazione del Paese.Il progetto rappresenta quindi un'opportunità significativa per coloro che desiderano sviluppare competenze digitali e migliorare le proprie prospettive lavorative in Puglia.