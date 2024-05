Hopen, il 10 maggio Community Day con le psicologhe e psicoterapeute Lanzi e Provantini del Minotauro

MILANO - Minotauro – Istituto di Analisi dei Codici Affettivi è formato da psicologi e psicoterapeuti che da quarant’anni collaborano in attività di ricerca-formazione e consultazione-psicoterapia, con un modello psicoanalitico ispirato al pensiero di Franco Fornari e sviluppato negli anni da Gustavo Pietropolli Charmet

L’adolescenza e i ragazzi di oggi sono uguali a quelli di ieri? I costumi e le abitudini che cambiano influiscono sul lavoro degli educatori? Di quali strumenti abituali o nuovi ci si può avvalere?

A queste domande venerdì 10 maggio a partire dalle 09.00, presso il Centro HOPEN di Noicattaro (Via Didonna - Cda Cipierno snc), daranno risposta le psicologhe e psicoterapeute Lanzi e Provantini della cooperativa milanese Il Minotauro.

L’appuntamento – dal titolo “Adolescenti oggi – Nuovi strumenti per la loro crescita” rientra nel programma dei Community Day di HOPEN (progetto finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per contrastare l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica su Noicattaro, Mola di Bari e Rutigliano) ed è rivolto a dicenti, educatori, assistenti e operatori sociali.

La Cooperativa sociale Minotauro – partner di HOPEN - promuove progetti di prevenzione, interventi nelle scuole, ricerca, formazione e supervisione, analisi istituzionale e gestisce servizi psicosociali in collaborazione con Enti Locali, Aziende sanitarie e Istituzioni scolastiche. Offre un Consultorio Gratuito per la presa in carico di adolescenti e famiglie a basso reddito.

La dott.ssa Lanzi Alessia (Presidente della Cooperativa Minotauro), svolge attività clinica con preadolescenti, adolescenti, giovani adulti e genitori. Coordina il progetto IN CAMPO e conduce laboratori espressivi e di apprendimento individuali e di piccolo gruppo con adolescenti che presentano gravi difficoltà evolutive. Negli ultimi anni ha svolto attività di ricerca-intervento sulle tematiche al ritiro sociale e scolastico e sulle problematiche di apprendimento in collaborazione con varie realtà istituzionali presenti sul territorio. Fa parte dell’equipe, accreditata presso ASL, che si occupa della presa in carico e della certificazione dei disturbi di apprendimento specifici.

La dott.sa Provantini Katia è esperta in problematiche evolutive con particolare riferimento alle difficoltà scolastiche e dell’apprendimento. Svolge attività di consultazione con adolescenti, genitori e coppie in crisi e attività di formazione e supervisione a docenti e psicologi. Coordina progetti di rete per l’orientamento, la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica in collaborazione con Comuni ed Enti Locali.

Hopen è un progetto finanziato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale per contrastare l’abbandono e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica. Il progetto promuove l'empowerment sia individuale che di gruppo attraverso azioni congiunte dentro e fuori la scuola.

La metodologia di Hopen prevede il superamento dell’isolamento sociale attraverso percorsi che mirino alla costruzione di modelli positivi. È un percorso di co-progettazione: si accompagna il ragazzo verso una consapevolezza dei propri bisogni e si coinvolge la comunità in processi inclusivi.

Capofila del progetto è la Cooperativa Sociale ITACA di Conversano in partenariato con l'Ufficio del Garante dei Diritti del Minore della Regione Puglia, l'Ambito Territoriale n. 11 (Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano) e gli istituti scolastico D. Modugno di Noicattaro, L. Da Vinci di Mola di Bari e Alpi - Montale di Rutigliano.

Coinvolti anche partner privati come Cooperativa Sociale Incontriamoci di Rutigliano, Teatro KISMET di Bari, Cooperativa Sociale Minotauro di Milano, Consorzio Puglia Natura di Bari, Istituto S. Agostino di Noicattaro, l’agenzia di comunicazione Marker ADV, la Ditta Mitrani e il GAL Sud Est Barese.