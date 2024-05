Comincia Ego Festival! Prima giornata ricca con EGO LAB e Pizza Festival

TARANTO - Prende il via la nuova edizione di Ego Festival, l’evento enogastronomico dell’anno organizzato dall’associazione Enogastro Hub, che in questo weekend farà diventare Taranto la nuova capitale del gusto.La mattina e il primo pomeriggio saranno tutti dedicati alla formazione e ai focus sulle varie forme e declinazioni dell’enogastronomia: EGO LAB, che sarà aperto dai saluti istituzionali del vice sindaco e Assessore allo Sviluppo Economico Gianni Azzaro, dalle ore 10 alle 16.30 al Relais Histò, sarà un grande hub pensato per esperti, intenditori e appassionati del settore, dove si alterneranno laboratori, degustazioni, e approfondimenti su vino, olio, caffè. Non mancheranno delle speciali demo culinarie, capaci di unire chef con diverse estrazioni e origini, che condurranno dimostrazioni sul recupero degli scarti in cucina e ci parleranno del mare come identità.In serata poi l’appuntamento pop alla Villa Peripato con Pizza Festival: a partire dalle 19.30 saranno 25 i pizzaioli provenienti da tutta la Puglia e dalla Campania a omaggiare il piatto simbolo della cucina italiana nel mondo. Tante le sfaccettature della pizza che si potranno gustare, da quelle di stampo napoletano e casertano, fino alla più sottile romana, passando per le focacce baresi e di Laterza. Un evento che sarà presentato da Peppone Calabrese, volto storico di RAI1 e di Linea Verde, e che vedrà anche la spettacolare e movimentata esibizione musicale dei Terraròss, ben noti per aver allietato la festa di compleanno della cantante Madonna. Ingresso previo acquisto ticket sul sito egofestival.it o direttamente in loco.«Ego Festival 2024 apre finalmente i battenti – le parole di Monica Caradonna, giornalista, conduttrice tv e ideatrice della manifestazione –, in una giornata inaugurale davvero ricca e intensa. Anche in questa edizione vogliamo portare a Taranto un nuovo modo di intendere l’enogastronomia».«Anche stavolta Ego Festival farà diventare la nostra Taranto una capitale mondiale del gusto – il commento di Emiliano Fraccica, presidente di Enogastro Hub –, questo grazie al recupero delle nostre radici culinarie e all’incontro con le diverse culture. Siamo pronti e carichi».I giornalisti che hanno richiesto l’accredito potranno ritirarlo al desk attivato presso Relais Histò, esclusivamente alle ore 9.30-10.00 di domani, venerdì 10 maggio, in occasione dell’inaugurazione di Ego Festival 2024. Gli accrediti permetteranno di seguire le attività di EGO LAB e saranno validi anche per Pizza Festival Cozza in the City di domenica 12 maggio; in entrambi i casi gli accrediti potranno essere convertiti, direttamente al desk reception in sito, in ticket che daranno diritto a una consumazione e una bevanda.