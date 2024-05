Moda: a Trani un'agenzia che scopre volti nuovi del territorio

TRANI - Una nuova realtà nel mondo della moda sta per prendere vita in Puglia, con l'obiettivo di scoprire, selezionare e mettere in contatto volti nuovi e promettenti. Si tratta di "Poz Models", un'iniziativa ideata da Niki Di Corrado, un fotografo di 40 anni originario di Trani, che ha deciso di mettere a frutto la sua esperienza nel settore dell'immagine e della comunicazione per creare un'agenzia dedicata ai giovani talenti.Sabato 11 maggio, dalle 16 alle 20, Poz Models organizza un casting open day gratuito, aperto a tutti gli aspiranti modelli, presso la sede di Zeronoise Studio, in via Sandro Pertini 76 a Trani.Niki Di Corrado spiega la sua motivazione dietro questa iniziativa: "In un momento in cui l’intelligenza artificiale ci vuole sostituire, credo fortemente che l’imperfezione degli ‘umani’ sia un elemento da valorizzare. Questo mi ha spinto a creare un’agenzia che possa aiutare e accompagnare tutti coloro che gravitano intorno al mondo della moda nel loro percorso. Il settore è in costante crescita, voglio agevolare l’incontro tra domanda e offerta".Da oltre vent'anni, Di Corrado ha lavorato nel campo della fotografia, fondando nel 2001 la NEOGS, un'agenzia dedicata a web, pubblicità e fotografia commerciale. Successivamente, ha fondato Zeronoise Studio, uno studio di produzione fotografica per e-commerce su larga scala, editoriali e campagne pubblicitarie.Con Poz Models, Di Corrado vuole riconoscere il talento dei fotomodelli del territorio, aiutarli a realizzare i loro sogni e guidarli verso opportunità nel mondo della moda e del cinema. Il casting non si rivolge solo a modelli di professione, ma anche a chiunque possieda caratteristiche interessanti da fotografare nella vita di tutti i giorni.Per partecipare al casting, è necessario candidarsi sul sito www.pozmodels.it o scrivendo a poz@zeronoise.it.