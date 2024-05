Il cinema pugliese in mostra a Los Angeles: una vetrina di talento e cultura

BARI - Il cinema pugliese si prepara a fare il grande salto verso Hollywood, con una selezione di cinque cortometraggi diretti da talenti locali che saranno proiettati al prestigioso NewFilmmakers Los Angeles (NFMLA). Questo ponte cinematografico dalla Puglia a Los Angeles è un'opportunità per mostrare al mondo la vitalità e la ricchezza della cinematografia pugliese, che racconta storie radicate nella tradizione ma sempre in evoluzione.I cortometraggi selezionati, che spaziano tra vari generi e location pugliesi, saranno proiettati il 30 maggio presso l'Istituto italiano di Cultura di Los Angeles. Tra le opere in mostra ci sono "San Vitu Rock" di Fausto Romano, "Albertine, where are you?" di Maria Guidone, "La Pescatora" di Lucia Loré, "Super Jesus" di Vito Palumbo e "Lea e il Fenicottero" di Antonio De Palo. Questa selezione, parte della sezione "InFocus: Puglia Cinema" del NFMLA, gode del patrocinio del Consolato Italiano di Los Angeles.L'iniziativa è frutto di una collaborazione tra il NewFilmmakers Los Angeles, l'Apulia Film Commission e PugliaPromozione, con il supporto entusiasta di Anna Maria Tosto, presidente di Apulia Film Commission, Antonio Parente, direttore di Apulia Film Commission, e Luca Scandale, direttore di PugliaPromozione. Per loro, è una grande opportunità di promuovere e valorizzare il talento e le risorse dell'audiovisivo pugliese, offrendo agli autori un'importante piattaforma a livello internazionale.Anna Maria Tosto sottolinea l'importanza di presentare i lavori dei cineasti pugliesi a Hollywood, sottolineando il ruolo cruciale della Puglia come culla di giovani talenti e location spettacolari ammirate in tutto il mondo. Questo evento non è solo una vetrina per il cinema pugliese, ma anche un'opportunità per gli autori di stabilire contatti e network con importanti rappresentanti del settore cinematografico americano."Il Cinema Pugliese a Hollywood" è un progetto finanziato dalla Fondazione Apulia Film Commission, Regione Puglia e PugliaPromozione attraverso il programma operativo regionale Puglia 2014/2020, azione 6.8. Questo evento rappresenta un passo significativo nel promuovere la cultura e il talento cinematografico della Puglia a livello internazionale, aprendo nuove porte per la crescita e il riconoscimento dei professionisti del settore.