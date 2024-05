Livia De Angelis ci racconta 'Storie': ''La chiave delle emozioni hanno ispirato le melodie del disco''

S'intitola 'Storie' (distribuito da Universal Music Italia), l'ultimo progetto pubblicato dalla pianista milanese Livia De Angelis, un progetto che vuole esprimere stati d’animo e pensieri, immergendosi nelle emozioni di un capolavoro che merita di essere ascoltato. La melodia che ti travolge, il suono del piano che rende magico l'intero disco composto da dodici composizioni. Il resto è lasciato all’immaginazione di chi ascolta, mantenendo nella melodia quel filo conduttore.

Che ruolo ricopre questo lavoro nella sua discografia?

Racchiude le ispirazioni e l’impegno degli ultimi anni. Sicuramente ha un’impronta piuttosto classica rispetto ai brani che usciranno con il prossimo album.

Come si è evoluto il suo percorso artistico?

In un primo tempo, pensavo di realizzare composizioni di solo pianoforte, con l’inserimento in alcuni casi solo di violìni e violoncelli , aggiunti da me, sostanzialmente con un obiettivo di semplice divertimento e soddisfazione personale . Poco dopo ho pensato di realizzare dei video che esprimessero ancor meglio i pensieri e le emozioni, che avevano dato origine ad alcune composizioni. Successivamente, ho accolto la proposta di arrangiare i miei brani , partecipando passo per passo allo svolgimento di questa elaborazione , per mantenere lo stile essenziale e pulito che caratterizza tutta la mia musica.

Quali sono gli artisti che hanno influenzato il suo percorso artistico?

Ludovico Einaudi è stato il mio ispiratore. Mi è capitato di ascoltare la sua musica per caso in una sala d’attesa e mi ha affascinato profondamente. Ha fatto nascere in me la fantasticheria di poter suonare un giorno le sue melodie.

Cosa pensa dell’attuale panorama dell’industria musicale?

In realtà, per mancanza di tempo, non riesco a seguire l’andamento dell’attuale offerta musicale, per cui mi risulta difficile esprimere un parere. Posso dire che la mia preferenza ricade sempre sui grandi intramontabili autori di colonne sonore, di ieri e di oggi.





TRACKLIST - STORIE

1. DICEMBRE

2. GIORNI

3. SOGNANDO OLIVIA

4. TI RACCONTO

5. IMMAGINO

6. SOTTO UN NUOVO CIELO

7. C'ERA UNA VOLTA

8. SARA'

9. GABBIANI

10. SOSPESI

11. SOTTOVENTO

12. PASSI