Il Getty Museum deve restituire all'Italia una statua in bronzo attribuita a Lisippo

Giustizia per l'Italia è la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che attribuisce al suo Paese il diritto di chiedere al Getty Museum di Malibu la restituzione della statua " L'Atleta di Fano " attribuita a Lisippo. La statua, conosciuta anche come statua “Victorious Youth ", è una scultura bronzea, datata tra il IV e il II secolo a.C., attribuita, su base esclusivamente stilistica, allo scultore greco Lisippo o a un suo allievo. Fu scoperta e recuperata dal mare Adriatico nel 1964 e, dopo una serie di avventure, fu acquistata dalla Fondazione Getty, finendo nel museo di Malibu.La decisione è stata presa oggi all'unanimità dalla Corte, che ha respinto il ricorso della Fondazione Paul Getty. La decisione del tribunale afferma inoltre che l'Italia aveva il diritto di richiedere la confisca della statua. La Corte Europea con la sua decisione ha riconosciuto la legalità della procedura avviata dall'Italia, al fine di restituire la specifica opera d'arte alla proprietà del Paese. I giudici hanno sottolineato oggi che, secondo la legge, la tutela del patrimonio culturale è sempre una priorità assoluta.Secondo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, "la Fondazione Getty, acquistando la statua nel 1977, ha agito con negligenza o in modo non caratterizzato da buona fede, pur essendo a conoscenza delle richieste avanzate dallo Stato italiano, nonché degli sforzi che era stato realizzato, sempre dall'Italia, con l'obiettivo di riacquistarlo". Con questa sentenza, finalmente, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si riconosce che i giudici italiani hanno fatto la cosa giusta disponendo la confisca di questa preziosa opera d'arte. Una decisione ritenuta "opportuna per poter garantire la restituzione della statua".