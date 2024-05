Israele dà ad Hamas una settimana per accettare l'accordo sul cessate il fuoco

Secondo fonti egiziane informate, Israele ha dato ad Hamas una settimana di tempo per accettare un accordo per il cessate il fuoco, altrimenti avvierà un'operazione militare a Gaza. Questa notizia è stata riportata sul sito del Wall Street Journal.Un leader di Hamas ha accusato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu di moltiplicare le sue dichiarazioni ai media con l'obiettivo di sabotare gli sforzi per ottenere una tregua.Nel frattempo, negli Stati Uniti, sono stati effettuati circa 2.000 arresti nei campus universitari in seguito alle manifestazioni pro-Gaza. Il presidente Biden ha sottolineato che mentre vengono tutelate le proteste pacifiche, non ci sarà tolleranza per quelle violente, aggiungendo che l'antisemitismo non ha posto nelle università.In Europa, la direzione di Sciences Po ha annunciato la chiusura della sua sede principale a Parigi a causa di una nuova occupazione.