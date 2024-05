Il Lecce perde contro l'Udinese ma si salva dalla retrocessione

- Nella trentaseiesima giornata di Serie A, il Lecce subisce la sua sesta sconfitta interna del campionato, perdendo 0-2 contro l'Udinese al "Via del Mare". Nonostante la sconfitta, i salentini riescono a salvarsi dalla retrocessione, poiché le altre squadre in corsa per la permanenza non possono più raggiungerli, dovendo affrontare numerosi scontri diretti.Nel primo tempo, al 10', Krstovic del Lecce va vicino al gol, mentre al 12' Blin non riesce a concretizzare un'occasione importante di testa. Al 18', Samardzic dell'Udinese non inquadra la porta su punizione, mentre al 30' Perez del Lecce sfiora il gol. Tuttavia, è l'Udinese a passare in vantaggio al 36' con Lucca, che segna di testa su cross di Payero.Nel secondo tempo, al 19', Pomgracic del Lecce sfiora il pareggio con una conclusione da fuori area. Al 25', Samardzic non riesce a concretizzare un'altra buona occasione per l'Udinese, mentre al 27' Pierotti del Lecce va vicino al gol. Al 40', l'Udinese raddoppia il vantaggio grazie a Samardzic, che segna con un tocco al volo di destro.Nonostante la sconfitta, il Lecce si trova al tredicesimo posto in classifica con 37 punti. La squadra di Fabio Cannavaro è quintultima insieme al Cagliari, entrambe a quota 33 punti.