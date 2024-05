Il presidente iraniano Raisi è morto in un incidente elicotteristico

La Successione di Potere



Con la morte del presidente, il primo vicepresidente esecutivo Mohammad Mokhber assume il ruolo di presidente ad interim, come stabilito dalla Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran. Un consiglio ristretto sarà incaricato di organizzare l'elezione di un nuovo presidente entro 50 giorni. Tuttavia, il leader supremo Ali Khamenei ha l'autorità di chiedere al consiglio di nominare un successore senza ricorrere alle elezioni.



Reazioni Internazionali



La notizia della morte di Raisi ha suscitato reazioni a livello internazionale. In Italia, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un vertice a Palazzo Chigi per discutere l'accaduto e le sue implicazioni geopolitiche. La comunità internazionale osserva con attenzione le prossime mosse dell'Iran e l'eventuale impatto sulla stabilità della regione.



Un Vuoto di Potere Critico



L'improvvisa scomparsa di Raisi crea un vuoto di potere significativo in Iran, un paese già alle prese con tensioni interne e pressioni esterne. Il periodo di transizione sarà cruciale per la stabilità del governo e per la direzione futura della politica iraniana. La gestione della crisi da parte di Mohammad Mokhber e le decisioni del leader supremo Khamenei saranno determinanti per il futuro immediato della nazione.



In Memoria di Ebrahim Raisi



Ebrahim Raisi, presidente dell'Iran dal 2021, era noto per il suo impegno nel rafforzare le istituzioni iraniane e per il suo ruolo nelle relazioni internazionali del paese. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la Repubblica Islamica e per il panorama politico globale.

Teheran, 19 maggio 2024 - Il presidente iraniano Ebrahim Raisi è morto in seguito a un incidente in elicottero. La notizia è stata confermata dai media di Stato iraniani dopo il ritrovamento del relitto del velivolo nei pressi del confine con l'Azerbaigian. L'incidente, avvenuto probabilmente a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ha causato la morte di tutti i nove occupanti del mezzo, tra cui il ministro degli Esteri iraniano.Raisi, 63 anni, stava viaggiando dalle zone di confine nordorientali verso la città di Tabriz, nella provincia dell'Azerbaigian orientale, dove avrebbe dovuto inaugurare una nuova raffineria. La tragedia ha gettato l'Iran in uno stato di shock e lutto nazionale.