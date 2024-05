Il Torino vince sul Milan: 3-1 nell'anticipo della penultima giornata di Serie A

via Torino Fc

TORINO - Il Torino ha ottenuto una vittoria convincente contro il Milan, battendo i rossoneri per 3-1 nell'anticipo della penultima giornata di Serie A. I granata hanno dominato la partita fin dal primo tempo, mettendo a segno due reti grazie a Duván Zapata e Ivan Ilić. Zapata ha aperto le marcature con un preciso colpo di testa al 18° minuto, seguito da un tiro potente di Ilić al 37° minuto che ha raddoppiato il vantaggio del Torino.Nel secondo tempo, il Torino ha continuato a mantenere il controllo del gioco e ha trovato il terzo gol all'inizio della ripresa con Ricardo Rodríguez, che ha siglato il 3-0 al 49° minuto con un tiro di sinistro da fuori area.Il Milan ha cercato di reagire e ha accorciato le distanze su rigore al 67° minuto, trasformato da Ismaël Bennacer. Tuttavia, non è riuscito a evitare la sconfitta, la settima in questa stagione, rimanendo fermo a 74 punti in classifica.Questa vittoria porta il Torino al nono posto con 53 punti, mantenendo vive le speranze per una qualificazione in Europa. I granata hanno dimostrato grande determinazione e qualità, mettendo in difficoltà un Milan che ha faticato a trovare il proprio ritmo per tutta la partita.Con un solo turno rimasto, il campionato si avvia verso una conclusione entusiasmante, con numerose squadre ancora in lotta per i posti europei e per evitare la retrocessione. Il Torino, grazie a questa vittoria, può guardare con ottimismo all'ultima giornata, sperando in un piazzamento che gli consenta di partecipare alle competizioni europee nella prossima stagione.