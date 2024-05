Su Real Time arriva “SOS Acne'' con la Dottoressa Ines Mordente

MILANO - A maggio l’appuntamento con il genere medical di Real Time, contenuto cult del canale 31, si arricchisce di un programma in prima TV assoluta con un nuovo volto tutto italiano: dal 29 maggio in prima serata, ogni mercoledì alle 21:20, arriva “SOS ACNE – La Dottoressa della pelle” con la Dottoressa INES MORDENTE, Medico Chirurgo, Specialista in Dermatologia e Venereologia e Specializzata in Acne, Dermatologia Estetica, Terapie esiti cicatriziali e macchie.

In “SOS ACNE – La Dottoressa della pelle” – serie prodotta da Casta Diva – la Dottoressa Ines Mordente incontra ogni giorno nel suo studio pazienti con svariati problemi dermatologici. Alcuni di loro soffrono in silenzio da troppi anni, altri hanno provato tanti trattamenti senza ottenere nessun risultato. I problemi della pelle come l’acne grave, macchie della pelle o casi chirurgici più specifici, come una cisti sottocutanea o nei indesiderati come un neo verrucoso, possono portare imbarazzo e grande sconforto.

Per questo ogni protagonista di puntata si rivolge alla Dottoressa per curare le proprie patologie cutanee, dalle più estreme a quelle più comuni, per farsi aiutare con empatia e comprensione emotiva a rivoluzionare la propria pelle e cambiare vita.

“SOS ACNE – La Dottoressa della pelle” è prodotto da Casta Diva. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. La serie sarà disponibile anche on demand su discovery+. L’hashtag ufficiale è #SOSACNE.