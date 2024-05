Ylmer Ramadani convocato per gli Europei: il centrocampista del Lecce pronto a rappresentare l'Albania

Prestazioni Internazionali



Ramadani aveva già dimostrato il suo valore con la maglia dell'Albania nelle recenti amichevoli disputate a marzo. Il 22 marzo, ha giocato contro il Cile a Tirana, mentre il 25 marzo è sceso in campo a Stoccolma contro la Svezia. Queste partite hanno ulteriormente cementato la sua posizione come uno dei calciatori più importanti della Nazionale albanese.



Dichiarazioni di Ramadani



Il centrocampista ha espresso la sua gioia e il suo entusiasmo per la convocazione agli Europei: “Se mi avessero detto che il Lecce si sarebbe salvato con tre giornate di anticipo avrei firmato subito. Certo, avremmo meritato più punti e spesso siamo stati sfortunati, ma abbiamo raggiunto un grande risultato. Giocare gli Europei con l'Albania per me è un sogno che avevo fin da quando ero bambino.”



Stagione con il Lecce



Nel campionato di Serie A appena concluso, Ramadani ha disputato 33 partite con il Lecce, realizzando un gol. La sua costanza e il suo impegno sono stati cruciali per la squadra, contribuendo alla salvezza con tre giornate di anticipo, un traguardo significativo per il club pugliese.



Carriera Internazionale



Con la Nazionale maggiore dell'Albania, Ramadani ha disputato 34 gare, dimostrando di essere un punto di riferimento nel centrocampo. Inoltre, ha un passato nelle giovanili, avendo giocato 10 partite con l'Albania Under 21, dove ha iniziato a farsi notare per le sue qualità tecniche e tattiche.



Un Sogno che Diventa Realtà



La partecipazione agli Europei rappresenta per Ramadani il coronamento di un sogno d'infanzia. La sua convocazione è una testimonianza del duro lavoro e della dedizione che ha dimostrato nel corso della sua carriera. I tifosi del Lecce e dell'Albania saranno sicuramente entusiasti di vederlo in campo, pronto a dare il massimo per la sua Nazionale.



Ylmer Ramadani si prepara così a vivere un'estate da protagonista, con la speranza di portare l'Albania a nuovi traguardi e di continuare a crescere come uno dei centrocampisti più influenti del panorama calcistico europeo.

