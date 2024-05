Infortunio per Francesco Grandolfo del Monopoli: fuori per i Play Out contro la Virtus Francavilla Fontana

- Durante la partita che ha visto il Monopoli prevalere 2-1 contro il Messina al "Veneziani" nell'ultima giornata della fase regolare del girone C di Serie C, l'attaccante Francesco Grandolfo ha riportato un infortunio al ginocchio.La distorsione subita lo costringerà a saltare la partita di domenica 12 maggio contro la Virtus Francavilla Fontana alla "Nuovarredo Arena" nell'andata dei Play Out, che servono per evitare la retrocessione in Serie D. Tuttavia, c'è la possibilità che possa rientrare per il ritorno, previsto per domenica 19 maggio al "Veneziani".Al posto di Grandolfo contro la Virtus Francavilla Fontana ci sarà Sosa. Questa stagione, Grandolfo ha totalizzato 12 presenze e realizzato una rete. Nella sua carriera, ha giocato in diversi club, tra cui Arzignano, Legnago, Sambenedettese, Vis Pesaro, Virtus Verona, Bassano, Andria, Correggese, Bari, Savona, Tritium e Chievo Verona.