Insediamento del nuovo prefetto della Bat, Ciliento: 'Ringrazio Riflesso per il lavoro svolto. Auguri di buon lavoro a Silvana D’Agostino'

BARI - Si è insediato il nuovo Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, dopo il provvedimento adottato in Consiglio dei Ministri lo scorso 6 maggio, che prende così il posto della dott.ssa Rossana Riflesso.“Voglio ringraziare il prefetto uscente Rifletto per l’ottimo lavoro svolto nella nostra provincia - commenta l’assessora regionale ai trasporti Debora Ciliento -. Nonostante il poco tempo a disposizione, è riuscita a creare quel clima di collaborazione tra istituzioni e cittadini utile per la crescita di questa giovane provincia. Ha dimostrato sin da subito il suo attaccamento al territorio e il desiderio di portare a tutti i livelli il senso della legalità e giustizia”.L’assessora accoglie, così, il nuovo prefetto D’Agostino: “Auguro buon lavoro al nuovo prefetto. Sono certa che, grazie alle sue competenze ed esperienze, saprà essere un punto di riferimento per i dieci comuni della Bat. L’ascolto del territorio e l’analisi sociale ed economica saranno fondamentali per prevenire e combattere l’illegalità”.