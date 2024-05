Summer Experience 2024: le novità del polo passeggeri in Puglia

BARI - Con l’arrivo dell’estate, la Puglia si arricchisce di nuovi collegamenti ferroviari e potenzia le sue offerte di trasporto verso le principali mete turistiche e le città d’arte. Ecco le principali novità introdotte per la Summer Experience 2024.A partire da giugno, nel weekend, debutterà il Frecciarossa notturno Milano-Lecce. Questo treno partirà da Milano Centrale alle 22:45, effettuando diverse fermate intermedie tra cui Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Foggia, Bari e Brindisi, per arrivare a Lecce alle 7:57. Il ritorno sarà alle 21:05 da Lecce, con arrivo a Milano Centrale alle 7:35.Saranno attivati anche nuovi collegamenti Intercity: il venerdì e il sabato partirà l’Intercity Lecce-Bolzano, mentre il sabato e la domenica sarà disponibile l’Intercity Bolzano-Lecce. Inoltre, da luglio, saranno operativi due Intercity quotidiani tra Reggio Calabria e Lecce, e tra Reggio Calabria e Bari.Ogni giorno, oltre 240 treni regionali collegheranno le principali località turistiche della Puglia, da Trani a Lecce, da Giovinazzo a Polignano a Mare, da Bari a Monopoli. Saranno confermati anche i collegamenti combinati treno+bus, come il Monopoli Beach Link, il Vieste Link e il San Giovanni Rotondo Link, per raggiungere comodamente le spiagge e le località turistiche.Quest’estate sarà disponibile la promozione Family&Friends sui treni regionali, che offrirà uno sconto del 20% per gruppi da 3 a 6 persone fino al 29 settembre. Sempre attiva anche l’offerta Italia in Tour, nelle versioni da 3 o 5 giorni, per esplorare i paesaggi pugliesi.Tra le novità dell’estate, la riapertura della linea Bari-Putignano (via Conversano) con 18 treni al giorno e fermate a Conversano e Castellana Grotte. Confermati tutti i collegamenti verso la Valle d’Itria, Ostuni, Polignano a Mare e Monopoli. Nel Salento, saranno garantiti i collegamenti verso Porto Cesareo, Gallipoli, Otranto, San Foca, Torre dell’Orso, Tricase e Castro.Fino al 29 agosto, nei weekend, sarà attivo il Treno della Magna Grecia tra Taranto e Sibari, offrendo un’opportunità unica per scoprire le bellezze culturali e paesaggistiche della costa jonica.Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia, ha dichiarato: «Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo dove consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience di Trenitalia ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone.»Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ha aggiunto: «Abbiamo archiviato un anno straordinario con una crescita della soddisfazione dei clienti. Guardiamo all’estate con entusiasmo, con previsioni di crescita sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business, in particolare per il turismo, e con una spinta dai collegamenti internazionali.»Per maggiori informazioni e dettagli sull’offerta, è possibile consultare i canali di acquisto di Trenitalia e FSE.