Internazionali d’Italia: Tommy Paul e Nicolas Jarry in Semifinale, Swiatek e Sabalenka volano in finale

Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia a Roma, l’americano Tommy Paul ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz con un punteggio di 7-5, 3-6, 6-3, qualificandosi così per la sua prima semifinale nella capitale italiana. Questa vittoria segna un traguardo importante nella carriera di Paul, che continua a sorprendere sul circuito.In un altro quarto di finale, il cileno Nicolas Jarry ha superato il greco Stefanos Tsitsipas con un punteggio di 3-6, 7-5, 6-4. La vittoria contro il ben più quotato Tsitsipas permette a Jarry di volare in semifinale, confermando la sua ottima forma in questo torneo.Nel torneo di doppio maschile, gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno raggiunto la semifinale con una convincente vittoria per 6-4, 6-2 contro l’olandese Wesley Koolhof e il croato Nikola Mektic. La coppia italiana continua a brillare e rappresenta una grande speranza per i tifosi locali.Per quanto riguarda il torneo femminile, la polacca Iga Swiatek ha battuto l’americana Cori Gauff con un punteggio di 6-4, 6-3 nella prima semifinale, assicurandosi un posto in finale. Questa è la decima vittoria su undici incontri disputati contro Gauff per Swiatek e il suo undicesimo successo consecutivo nel 2024, consolidando la sua posizione di dominatrice del circuito.Nella seconda semifinale, la bielorussa Aryna Sabalenka ha prevalso sull’americana Danielle Collins con un punteggio di 7-5, 6-2. Sabalenka raggiunge così la sua quarta finale nel 2024 e la ventottesima della sua carriera, dimostrando ancora una volta di essere una delle giocatrici più costanti e competitive del circuito.Le finali degli Internazionali d’Italia promettono spettacolo e tensione, con alcuni dei migliori talenti del tennis mondiale pronti a sfidarsi per il prestigioso titolo.