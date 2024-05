Il Policlinico di Bari per la Race for the Cure

BARI - Senologi e ginecologi del Policlinico di Bari si alterneranno durante la tre giorni della Race for the Cure in corso nel capoluogo pugliese nell’esecuzione di ecografie e mammografie a bordo dei camper attrezzati messi a disposizione in piazza Prefettura dalla Susan Komen.Un contributo volontario dei professionisti dell’azienda frutto di una pluriennale collaborazione con l’associazione per la lotta ai tumori del seno che si traduce nelle attività di counseling informativo, nelle visite senologiche e ginecologiche per le donne che il Comune di Bari ha individuato. In caso siano evidenziate delle problematiche i controlli di secondo livello potranno poi essere eseguiti presso il Policlinico di Bari.Al taglio del nastro del Villaggio della salute ha partecipato il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e i grandi passi avanti fatti negli ultimi anni nella lotta al tumore al seno.Domenica medici, infermieri, tecnici della Breast unit correranno a fianco delle pazienti la 5 km non competitiva e novità di quest’anno, parteciperanno alla Veleggiata for the cure dodici pazienti dell’oncoematologia pediatrica con quattro accompagnatori su due imbarcazioni.