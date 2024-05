Italia Love Tv, Daniele Martini è il nuovo direttore responsabile

Il giornale online Italia Love Tv ( Il giornale online Italia Love Tv ( https://www.italialove.tv ) ha un nuovo direttore responsabile: si tratta del giornalista pubblicista Daniele Martini. Classe 1981, di Ostuni (BR), Daniele Martini è giornalista pubblicista da giugno 2013. Vicedirettore del giornale è il giornalista Nico Lorusso. Editore del giornale è Vito Ferri.





"E' la prima volta per me come direttore di un giornale online. Per me sarà una nuova sfida e un nuovo capitolo della vita che si apre. Darò il massimo per rendere questa testata una fra le migliori a livello nazionale": queste le prime parole del neo direttore, Daniele Martini.





Il giornale "Italia Love Tv", appartenente alla realtà del Giornale di Puglia, nasce a gennaio 2024 e, al suo interno, si possono trovare notizie (di tiratura nazionale) di tantissimi e svariati argomenti: attualità, cultura, sport, spettacolo, musica, gastronomia, tv, gossip, cinema, teatro, poesia, ambiente, salute, società, turismo, politica e tanto altro ancora.





Italia Love Tv vuole essere una fonte di notizie per il territorio nazionale e non solo. Sarà la voce di chi non ha voce e darà ascolto ai consigli dei lettori. Ha dunque a cuore l'intera nazione e si propone come nuova voce dell'informazione nazionale.





Vi è, al suo interno, un canale YouTube dove si potranno trovare tantissimi video dedicati ai vari servizi e anche format che il giornale proporrà.





Sarà inoltre presente un canale Spotify e iTunes dove potranno essere ascoltati i format radiofonici che saranno prodotti dai giornalisti del giornale e non solo.





Italia Love Tv sarà inoltre agenzia di stampa: si occuperà, infatti, di gestire la comunicazione (di chi vorrà) di vari clienti i quali potranno richiedere la redazione di comunicati stampa, articoli e servizi fotografici e video.





All'interno della testata giornalistica Italia Love Tv si potranno trovare anche foto realizzate di eventi vari e tanto altro che potrà essere condiviso dagli utenti. Gli eventi, che saranno seguiti da Italia Love Tv, saranno inoltre corredati da gallerie fotografiche, in modo tale da poter diffondere in pieno l'evento ed offrire un servizio ulteriore.





La testata giornalistica Italia Love Tv si potrà proporre come media partner per i vari eventi all'interno della nazione Italia (ma anche all'estero).





Tra i vari progetti, il giornale online Italia Love Tv entrerà nelle scuole primarie e secondarie, ma anche Università, proponendo progetti di giornalismo per gli studenti. All’interno del giornale ci sarà una sezione dedicata ai giovani, contenente gli articoli o i servizi audio e video di chi vorrà contribuire.





Questi i servizi che potranno essere offerti dal giornale Italia Love Tv: redazione comunicati stampa, articoli giornalistici, redazionali, servizi video, servizi audio, servizi fotografici.