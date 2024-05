Il ruolo della BCC di Ostuni nello sviluppo economico di San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO (BR) - L'amministrazione comunale di San Michele Salentino, la Banca di Credito Cooperativo e Fenailp hanno promosso in data 9 maggio u.s. un importante incontro per illustrare i servizi offerti dalla Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Ostuni alle imprese e ai cittadini di San Michele Salentino. L'evento si è tenuto il 9 maggio, presso la Pinacoteca "S. Cavallo", alla presenza del Sindaco Giovanni Allegrini e del consigliere comunale Michele Cordari. - L'amministrazione comunale di San Michele Salentino, la Banca di Credito Cooperativo e Fenailp hanno promosso in data 9 maggio u.s. un importante incontro per illustrare i servizi offerti dalla Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Ostuni alle imprese e ai cittadini di San Michele Salentino. L'evento si è tenuto il 9 maggio, presso la Pinacoteca "S. Cavallo", alla presenza del Sindaco Giovanni Allegrini e del consigliere comunale Michele Cordari.





La partecipazione numerosa dei rappresentanti delle imprese ha favorito un proficuo dialogo, consentendo di approfondire il ruolo della BCC di Ostuni nell'economia locale. Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione comunale figura la valorizzazione dell'area di San Michele Salentino, da lungo tempo motore di ricchezza e prosperità per i suoi abitanti.





La Fenailp ha coordinato questa iniziativa con l'obiettivo di ampliare l'offerta di servizi bancari a disposizione delle imprese del Comune di San Michele Salentino. Il Vice Presidente Nazionale della Fenailp, Cosimo Lubes, esprime gratitudine per la pronta disponibilità dimostrata dal Direttore Generale della BCC, Leonardo Mansueto, che si è immediatamente attivato anche con dei canali dedicati per stabilire contatti con l'istituto bancario a beneficio della comunità di San Michele Salentino.





Questa decisione è stata presa su impulso del Sindaco Giovanni Allegrini, del Dottor Michele Cordari e dell'intera Giunta Comunale, evidenziando una sensibilità particolare verso le esigenze del territorio, soprattutto quelle espresse dalle imprese locali. La Fenailp apprezza l'attenzione e la disponibilità dimostrate dall'Amministrazione comunale nei confronti del territorio, in particolare verso le imprese, pilastri fondamentali dell'economia locale, come nel caso del settore automobilistico, che rappresenta un punto di riferimento per l'intera regione pugliese e oltre.





Questa collaborazione non rappresenta un caso isolato, ma è il frutto di un impegno costante da parte di tutte le parti coinvolte, dimostrando che attraverso azioni concrete e volontà condivise è possibile affrontare e risolvere le sfide del territorio, anche mediante un dialogo serio e costruttivo.