Kate Middleton assente alla Colonel’s Review: il saluto ai militari spetta a James Bucknall

Chi Sostituisce Kate



Quest'anno, il saluto alle truppe previsto per Kate sarà svolto dal tenente generale James Bucknall. Bucknall, ex comandante dell'Allied Rapid Reaction Corps, partecipa a ogni parata in onore del compleanno del Re dal 2009, anno in cui è stato nominato colonnello delle Coldstream Guards dopo oltre 45 anni di servizio come ufficiale nello stesso reggimento.



La Colonel’s Review



La Colonel’s Review, in programma l’8 giugno a Londra, è una parata militare che si svolge nel weekend precedente alla celebre parata in onore del Re, nota come Trooping the Colour. Questa parata funge da “prova generale” durante la quale il principe William, a cavallo, ispeziona le truppe per assicurarsi che tutto sia perfetto in vista della parata ufficiale del 15 giugno, che si terrà alla presenza del Re.



William e Kate: Una Famiglia Reale in Primo Piano



Recentemente, William e Kate hanno celebrato i 13 anni di matrimonio con una foto inedita. La famiglia reale continua a essere al centro dell'attenzione pubblica, con il Re Carlo III che, nonostante la sua recente diagnosi di cancro, è tornato ai suoi impegni pubblici. Carlo parteciperà al Trooping the Colour in carrozza, un ritorno atteso che ha già confermato Buckingham Palace. Quest'anno, il sovrano non prenderà parte alla parata a cavallo, come aveva fatto nel 2023, ma ispezionerà i soldati dalla carrozza Ascot Landau insieme alla regina consorte.



Trooping the Colour e la Famiglia Reale



Il percorso del Trooping the Colour parte da Buckingham Palace, attraversa Horse Guards Parade a Whitehall, nel centro di Londra, e ritorna al palazzo. Al termine della parata, la famiglia reale si unirà ai festeggiamenti affacciandosi dal balcone. Resta ancora da chiarire se la principessa Kate sarà presente con il marito e i figli, considerando le sue attuali condizioni di salute.

LONDRA - Kate Middleton, la principessa di Galles, non riprenderà ancora i suoi impegni pubblici. Nonostante le voci che la volevano presente alla Colonel’s Review, è stata confermata la sua assenza a causa delle condizioni di salute. A marzo, Kate ha rivelato di avere un cancro e di essere sottoposta a trattamenti di chemioterapia, il che le impedisce di partecipare all'evento. La Colonel’s Review, un'importante parata militare, vedeva solitamente Kate e William passare in rassegna i militari della Corona, con la principessa che, in qualità di colonnello in capo delle Guardie Irlandesi, faceva il saluto militare. Inizialmente, il ministero della Difesa britannico aveva confermato la sua partecipazione, ma ha successivamente ritirato l'annuncio.