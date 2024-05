Al Puglia Partecipa Camp premiati i primi 100 progetti finanziati da Regione Puglia

Si è chiusa con le testimonianze di alcuni tra gli oltre 70 processi partecipativi attivati in Puglia la prima giornata del "Puglia Partecipa Camp - Partecipazione: esperienze al Futuro", il meeting in corso di svolgimento al Teatro Kursaal Santalucia, promosso da Regione Puglia, Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale - Ufficio della Partecipazione. Due giorni di incontri, dibattiti, confronti tra realtà istituzionali, stakeholder, cittadini che hanno scelto la partecipazione per una governance trasparente e un futuro collettivo, consapevole e responsabile.Dopo i saluti istituzionali del direttore della Struttura Speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, le quattro lectio magistralis tenute da alcuni tra i più importanti studiosi delle tematiche connesse alla partecipazione: i professori dell’Università di Coimbra (Portogallo), dell’Università di Perugia, dell’Università di Bari e dal presidente di Labsus, Laboratorio per la Sussidiarietà.La prima sessione si è chiusa con un panel dal titolo “Oltre i confini regionali: la partecipazione in Italia ed Europa”, alla quale hanno partecipato il fondatore di Altereco e Nùevù studio, e il coordinatore del Progetto URBINAT.Nella sessione pomeridiana, l'intervento della responsabile Pianificazione Strategica e Coordinamento Attività di Comunicazione della Politica di Coesione 2021-2027 UE della Regione Puglia, sul ruolo dell’Ufficio Partecipazione della Regione Puglia. A seguire, una panoramica su alcuni tra i principali processi partecipativi avviati dalla Regione per definire i propri documenti strategici e di programmazione. Sono intervenuti: la direttrice Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia, la dirigente Sezione per l’attuazione delle politiche di genere della Regione Puglia, la dirigente Sezione tutela e valorizzazione dei patrimoni culturali della Regione Puglia, il dirigente Sezione Trasformazione Digitale della Regione Puglia e la direttora Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia. A seguire, l'intervento del sindaco del Comune di Mattinata, in rappresentanza di ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.Infine, spazio alle comunità locali con i processi finanziati da Regione Puglia con gli Avvisi Puglia Partecipa. Nel corso dell'evento, l’Ufficio Partecipazione di Regione Puglia ha conferito un attestato di merito ai primi 100 beneficiari degli Avvisi, le realtà che per prime hanno attivato un processo partecipativo a livello territoriale, contribuendo a diffondere in modo significativo la cultura della partecipazione nella comunità e nei territori.Puglia Partecipa Camp continua domani 31 maggio dalle ore 9:30 nel Teatro Kursaal Santalucia di Bari. Il programma completo dell'evento è disponibile a questo link: https://shorturl.at/dhBJV Tutte le sessioni sono a ingresso gratuito. È richiesta la registrazione.