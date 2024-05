La Fondazione Vanni Longo Onlus e Autoclub presentano Invictus Camp a Massafra

MASSAFRA (TA) - La Fondazione Vanni Longo Onlus e Autoclub organizzano una conferenza stampa per presentazione del progetto Invictus Camp e la collaborazione con Autoclub, concessionaria di auto con una sede a Massafra. L'evento avrà luogo venerdì 10 maggio, alle 10, nel Palazzo della Cultura, in piazza Garibaldi a Massafra. - La Fondazione Vanni Longo Onlus e Autoclub organizzano una conferenza stampa per presentazione del progetto Invictus Camp e la collaborazione con Autoclub, concessionaria di auto con una sede a Massafra. L'evento avrà luogo venerdì 10 maggio, alle 10, nel Palazzo della Cultura, in piazza Garibaldi a Massafra.





Invictus Camp sorgerà in territorio di Maruggio e ha come obiettivo quello di offrire un'opportunità unica per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni che convivono con malattie, anche gravi. Con un programma innovativo e coinvolgente, i partecipanti avranno l'opportunità di trascorrere le vacanze nel Camp che sorgerà a Maruggio, vivendo esperienze indimenticabili, con un unico obiettivo: far giocare.





La terapia ricreativa consiste in una serie di attività ludiche e divertenti basate sul gioco non competitivo, che risulta essere un ottimo strumento per porsi in maniera diversa di fronte alla malattia, attraversandone e superandone col sorriso ciascuna fase. Uno strumento prezioso nella strategia terapeutica. Si tratta di un progetto di straordinario valore sociale: in Italia esiste un solo altro esempio sulle colline pistoiesi.





Alla conferenza stampa prenderanno parte i sindaci di Massafra, Fabrizio Quarto, e di Maruggio, Alfredo Longo, e il CEO di Autoclub, Miriam Loiacono. Saranno loro a illustrare iniziativa e collaborazione.





In considerazione del valore sociale dell’iniziativa la presenza dei media è graditissima per far conoscere un’iniziativa concreta per aiutare i bambini che soffrono.