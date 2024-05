'Il richiamo della foresta', corteo colorato e festoso per difendere il bosco d’Arneo l'11 maggio a Lecce

LECCE - "È tempo di unire voci e colori per salvare il bosco d’Arneo: sabato 11 maggio a Lecce scenderemo in piazza con cittadini e associazioni in difesa della natura. Il corteo, organizzato dai Custodi del bosco d’Arneo, partirà alle 16:30 da Porta Rudiae. Con musica, arte e colori sfileremo per le vie del centro per far respirare questo polmone verde con la bellezza delle parole e dei gesti" si legge in una nota stampa a cura del Comitato Custodi del Bosco d'Arneo. - "È tempo di unire voci e colori per salvare il bosco d’Arneo: sabato 11 maggio a Lecce scenderemo in piazza con cittadini e associazioni in difesa della natura. Il corteo, organizzato dai Custodi del bosco d’Arneo, partirà alle 16:30 da Porta Rudiae. Con musica, arte e colori sfileremo per le vie del centro per far respirare questo polmone verde con la bellezza delle parole e dei gesti" si legge in una nota stampa a cura del Comitato Custodi del Bosco d'Arneo.





"L’ultimo lembo di un antico bosco mediterraneo è minacciato dal piano di ampliamento del Nardò Technical Center di Porsche. Noi stiamo lottando da mesi con tutte le nostre forze per difendere il bosco dagli interessi di una multinazionale che promette sostenibilità e tutela dell’ambiente. La Regione Puglia ha temporaneamente sospeso l’accordo di programma, ma c’è ancora tanto da fare e la mobilitazione continua con più slancio con l’obiettivo di salvare il bosco annullando il progetto. La difesa del bosco ha ricevuto grande solidarietà dall’opinione pubblica tedesca, con sit-in e manifestazioni a Stoccarda, città sede di Porsche, con una mozione presentata in consiglio comunale e una lettera aperta al ceo di Porsche firmata da tre delle maggiori associazioni ambientaliste tedesche. Con l’approssimarsi della sentenza del Tar al ricorso presentato dal nostro comitato insieme a Italia Nostra, Gruppo di Intervento Giuridico e altre associazioni, sentiamo l’esigenza di una mobilitazione attiva e concreta per tenere alta l’attenzione sulla difesa del bosco. Invitiamo la cittadinanza a unirsi a questa iniziativa per dimostrare alle istituzioni che la comunità non accetta passivamente che si compia un vero e proprio ecocidio, perché la distruzione di 200 ettari di bosco secolare lo è. Musicisti e artisti saranno al nostro fianco per dare le tinte e i toni del bosco d’Arneo a questa protesta, che vogliamo sia pacifica, rumorosa e incisiva. Abbiamo già ricevuto il sostegno di artisti riconosciuti a livello internazionale, che hanno accettato di partecipare alla nostra iniziativa, grazie alla collaborazione di Alessandra Pomarico e Nikolay Oleynikov della Free Home University. Per rendere questa manifestazione ancora più significativa e partecipata abbiamo bisogno del sostegno e della partecipazione attiva delle organizzazioni del territorio e dei cittadini tutti, che sono invitati ai laboratori aperti per la creazione di striscioni e costumi per il corteo, previsti il 9 maggio a Lecce presso la Casa del Popolo, in via L. Tempesta 17. Per avere più informazioni sui laboratori creativi di preparazione e per restare aggiornati sulle nostre iniziative, invitiamo a seguire le nostre pagine Instagram e Facebook (Custodi del Bosco d’Arneo). Uniamoci per chiedere a Regione e Comuni che ci stanno a fare: no compensazioni, il bosco è da salvare!" si legge ancora nella nota stampa a cura del Comitato Custodi del Bosco d'Arneo.





