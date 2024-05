La gentilezza contagia Bitonto: è il 57° Comune Gentile d’Italia

BITONTO - Domani, martedì 21 maggio alle ore 18 al Teatro Traetta il Comune di Bitonto diventerà il 57° Comune Gentile d’Italia, aderendo ufficialmente al Movimento Italia Gentile.Promosso da My Life Design OdV, fondata dal biologo naturalista Daniel Lumera, il Movimento punta a diffondere il valore della gentilezza.L’Amministrazione comunale, firmando il “Manifesto delle Città Gentili”, si impegna concretamente a realizzare a cadenza annuale progetti ispirati ai suoi dieci punti a beneficio dei cittadini e dell’ambiente.Bitonto esprime in tal modo la piena adesione ai valori di gentilezza, gratitudine, felicità, perdono e ottimismo, che la scienza ha dimostrato avere un impatto diretto sul nostro DNA, contrastando ansia, stress e depressione, e diffondersi positivamente nelle relazioni interpersonali e sociali, con ripercussioni positive anche in termini di sostenibilità ambientale.Il progetto dei Comuni Gentili nasce proprio con l’intento di valorizzare la relazione tra istituzione, cittadino, territorio e natura in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU, attraverso la promozione di una nuova educazione alla consapevolezza e al benessere individuale, relazionale e collettivo ispirata alla “biologia dei valori”.Il Comune di Bitonto ha scelto di presentare in sede di adesione al Movimento il progetto “MAI PIÙ SOLI” promosso per offrire un servizio di supporto psicologico a quanti devono affrontare l’elaborazione di un lutto o un periodo di difficoltà a causa di malattia o prognosi infausta.In occasione della cerimonia ufficiale di domani Daniel Lumera presenterà il suo nuovo libro “Come se tutto fosse un miracolo. Un cammino per riconquistare leggerezza, felicità, meraviglia” (Mondadori, 2024), dialogando con il responsabile dell’Ufficio stampa del Comune di Bitonto.L’ingresso alla manifestazione è libero.Per informazioni:Teatro Traetta (botteghino) 0803742636 - Libreria del Teatro info@libreriadelteatro.it