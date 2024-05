La visita e la luce in architettura protagonista a Taranto del ricco evento targato 'Kino'

TARANTO - Cinque sensi (più uno) per un approccio multisensoriale nella progettazione architettonica. Lo studio di architettura integrata Kino a Porta Napoli propone una serie di eventi sul tema, partendo dalla vista, che sarà il senso su cui verterà l’incontro del 17 maggio a Taranto. - Cinque sensi (più uno) per un approccio multisensoriale nella progettazione architettonica. Lo studio di architettura integrata Kino a Porta Napoli propone una serie di eventi sul tema, partendo dalla vista, che sarà il senso su cui verterà l’incontro del 17 maggio a Taranto.





A partire dalle ore 9.30 si terrà un workshop dedicato agli studenti delle principali Università del territorio pugliese, ragazze e ragazzi provenienti da percorsi di studi e con competenze differenti, ma con focus su architettura e ingegneria.





Un momento di confronto, scambio di idee e condivisione di esempi concreti sarà la miccia per far scaturire nuove progettualità per il territorio.





Il workshop, moderato da Francesco Castellano, CEO di Tondo, e che vedrà la partecipazione dell’architetto Bernardo D’Ippolito, Direttore Tecnico Kino, sarà introdotto da quattro approfondimenti sul tema della luce e del lighting design:





Tecnologia

con Gianni Signoriello di Bega Illuminazione sul tema “Illuminazione esterna responsabile”;





Design

con Massimo Rinaldi di Antrox di Massimo Rinaldi che presenterà “Un progetto di Light Art in outdoor”;





Sostenibilità

con l’entomologo Eustachio Tarasco che relazionerà su “Vista e luce nella comunicazione degli insetti”;





Il ruolo emozionale di luci e colori con il Segretariato regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, Maria Piccarreta.





Alle 13.30 nel roof garden di Kino Workshop avrà luogo il cooking show "Visioni gourmet" con la chef Enza Crucinio.





A partire dalle ore 16.00 avrà inizio la sessione pomeridiana di lavori, moderata dalla giornalista Alessandra Macchitella e caratterizzata da speech tematici che esploreranno l’universo della percezione visiva, dalle sfumature delle luci ai contrasti cromatici, fino alle armonie percettive.





Dopo l’introduzione a cura di Bernardo D’Ippolito, Direttore Tecnico Kino, si terrà il laboratorio esperienziale di Carmela Lovero, fotografa e scrittrice "Eye Fitness, pretesti visionari. S-guardare per riscattare attraverso il corpo l’osservazione e le parole. Teoria e pratica per una nuova visione degli spazi intorno a noi".





A seguire Emilio Casalini, giornalista e conduttore RAI, racconterà come "Imparare a riconoscere la bellezza che ci circonda. La luce come strumento per creare narrazione, valore, consapevolezza". Successivamente saranno esposte due case history con l’intervento di Bega Illuminazione Srl con Gianni Signoriello su "Illuminazione esterna responsabile" e di Antrox Srl con Massimo Rinaldi su "Le lampade a catodo freddo utilizzate da Artisti, Lighting Designer ed Architetti".





L’evento si concluderà con una tavola rotonda, un’opportunità di sintesi e condivisione tra i partecipanti, con saluto finale dell’architetto Bernardo D’Ippolito.





"Kino Workshop nasce come studio di architettura - spiega Bernardo D’Ippolito - per poi trasformarsi in una factory nella quale si intersecano specializzazioni e competenze diverse che fanno capo all’architettura e al design. Il nostro spazio multifunzionale nell’area portuale di Porta Napoli a Taranto vuole essere contenitore di energie e di eventi come questo, dove poter far crescere nuove idee".





Per l’ingresso libero agli eventi è obbligatoria la prenotazione. Il cooking show è a pagamento su prenotazione.





CONTATTI E PRENOTAZIONE: Valentina Modeo