Lab Creation: un esempio di rigenerazione urbana e formazione giovanile presentato all'Università di Bari

MESAGNE – Ancora gratificazioni per Lab Creation, lo spazio innovativo e creativo per i giovani di Mesagne gestito dall’associazione MusicArte. Questo laboratorio urbano, che offre corsi professionali per giovani, continua a ricevere sostegno dalla Regione Puglia e dal Comune di Mesagne, confermandosi un pilastro nella formazione giovanile della regione.Recentemente, Lab Creation è stato oggetto di una ricerca svolta da un gruppo di studenti dell'Università degli Studi di Bari. La ricerca è stata presentata pubblicamente nel seminario "La cultura si fa spazio. Rigenerazione urbana e nuovi luoghi di attivazione" che si è tenuto nell’aula VII del Palazzo del Prete, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Bari.Il seminario, dedicato alla presentazione e discussione dei progetti sviluppati dagli studenti durante il laboratorio del corso di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, ha visto la partecipazione di diverse associazioni e imprese impegnate in progetti di rigenerazione urbana, innovazione sociale e sviluppo locale in Puglia. MusicArte, unica realtà del Brindisino, è stata una delle protagoniste.Gli studenti, organizzati in gruppi, hanno condotto un lavoro di ricerca, ideazione e progettazione a stretto contatto con le organizzazioni oggetto dello studio. L'indagine su Lab Creation è stata coordinata dal professor Daniele Morciano, con la collaborazione degli studenti e delle studentesse del laboratorio "La cultura si fa spazio" del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione.Lab Creation, situato nel cuore del centro storico di Mesagne, ha contribuito alla rigenerazione dell’antico borgo e all'instillazione nei giovani dei valori della legalità. Le sue attività continuano a rappresentare un esempio virtuoso di come la cultura e la formazione possano diventare strumenti di cambiamento sociale e sviluppo locale.Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Associazione MusicArte al numero 392 0060788 o inviare un'email a: musicarte1999@gmail.com.