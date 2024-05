Lecce, domenica 19 maggio al Teatro Paisiello concerto dei LaerTrio per 'Mettiamoci all'Opera…'

LECCE - L'ultimo appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina vedrà esibirsi domenica 19 maggio sul palcoscenico del Teatro Paisiello di Lecce il LaerTrio, ambizioso progetto musicale per un’insolita e ricercata formazione da camera, con il soprano Silvia Perrone, Salvatore Frammartino al clarinetto e Samantha Simone al pianoforte. - L'ultimo appuntamento con i Concerti con Aperitivo della Camerata Musicale Salentina vedrà esibirsi domenica 19 maggio sul palcoscenico del Teatro Paisiello di Lecce il LaerTrio, ambizioso progetto musicale per un’insolita e ricercata formazione da camera, con il soprano Silvia Perrone, Salvatore Frammartino al clarinetto e Samantha Simone al pianoforte.

"Mettiamoci all'Opera…" sarà l'occasione per ascoltare meravigliose musiche di Mozart, Verdi, Bellini, Rossini, Massenet, Puccini e Bizet.





Al termine dello spettacolo, come sempre, un gustoso aperitivo, buona occasione per un commento a caldo della performance musicale in compagnia degli artisti.





Il LaerTrio nasce nell’ottobre del 2012 con l’obiettivo di diffondere ed incrementare il pregevole repertorio cameristico nazionale ed internazionale. Ha partecipato a diversi concorsi per compagini cameristiche tra i quali il "Torneo Internazionale della Musica", il "Premio Allievo 2013", istituito dai Conservatori di musica italiani, classificandosi al primo posto per la sezione di musica da camera del Conservatorio di Musica "E. R. Duni" di Matera, nonché il prestigioso Premio delle Arti - X edizione - svoltosi presso il Conservatorio di Musica "G. B. Martini" di Bologna nel quale si è aggiudicato il secondo premio.

Tra le composizioni dedicate al LaerTrio spicca la Suite "Tempora" composta dal M° Damiano D’Ambrosio e commissionata dal M° Vincenzo Perrone, che dà il nome all’incisione discografica effettuata nell’ottobre 2014. Il Trio annovera numerose esibizioni in Italia e all’estero, di cui si menziona l’importante successo riscosso in Grecia presso l’Istituto Italiano di cultura di Atene nel 2015. Oltre al repertorio cameristico che la formazione annovera ed esegue (tra i vari autori si menzionino i Lieder di Spohr, Schubert, Meyerbeer), il LaerTrio si diletta a spaziare in altri repertori con adattamenti di arie d’opera e romanze in esecuzioni e concerti dal raffinato gusto artistico e dal grande consenso di pubblico. Da qui, nel 2018 è nato il progetto “Mettiamoci all’Opera...” eseguito in prima assoluta presso l’Auditorium M. Giannico di Laterza, che propone un programma dedicato alle più celebri arie d’opera del panorama musicale, raccontato attraverso un appassionante viaggio dall’opera antica al belcanto, con originali arrangiamenti per la formazione.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.





PROGRAMMA MUSICALE

W. A. Mozart, da "Le nozze di Figaro", Giunse al fin il momento; Deh, vieni non tardar;

W. A. Mozart, da "La clemenza di Tito", Non più di fiori (aria con clarinetto obbligato);

G. Verdi, da "La forza del destino", Solo Atto III (clarinetto e pianoforte);

G. Verdi, da "La forza del destino", La Vergine degli Angeli;

V. Bellini, da "Norma", Casta Diva;

L. Bassi, Concert Fantasia on Motives from “Rigoletto” (clarinetto e pianoforte)

G. Puccini, da "La Bohème", Mi chiamano Mimì;

J. Massenet, da "Manon", Adieu, notre petite table;

G. Puccini, da "Tosca", Vissi d'arte.





PREZZI dei BIGLIETTI

Posto Unico: Intero € 15, Ridotto* € 12, Convenzioni** e Speciale*** € 10

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Studenti

** CONVENZIONI: Abbonati 54^ Stagione CMS | Soci FAI | Soci Soroptimist | Dipendenti e Studenti Università del Salento | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Studenti e Dipendenti Conservatorio “T. Schipa" di Lecce | Iscritti agli Ordini degli Ingegneri, dei Farmacisti e degli Architetti della Provincia di Lecce.

*** SPECIALE: Under 35 | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone) | Allievi e accompagnatori di scuole di musica convenzionate.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

Le tariffe "Convenzioni" e "Speciale" sono disponibili solo presso la sede della Camerata Musicale Salentina o con bonifico.

Per l'acquisto online e nei punti vendita del circuito Vivaticket è previsto un diritto di prevendita aggiuntivo di 1,50 €.





CARTA DEL DOCENTE E 18APP

E' possibile l'acquisto del biglietto o dell'abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.





BIGLIETTO SOSPESO

Un "biglietto sospeso" per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell'iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un "biglietto sospeso" e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 3480072655.





INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 - Cell: 348 0072654 (Info) - 348 0072655 (Biglietteria)