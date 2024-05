Levante For: l'evento nerd di Bari tra tattoo, gaming e fumetti

Ospiti Speciali e Intrattenimento



Tra gli ospiti dell'evento spicca la presenza di Il Masseo, noto su Twitch e YouTube per le sue reaction sopra le righe e per le serie sui suoi videogiochi preferiti. Il taglio ironico è la cifra stilistica che lo rende unico sui social. Insieme a lui si è esibito Federic95ita, celebre per la compravendita delle carte da gioco Pokemon.



Grazie al Mensa Italia, Rey Sciutto, art influencer molto seguito in Italia, è stato tra i prestigiosi ospiti di Levante For per presentare il suo nuovo libro, ‘Michelangelo non è una tartaruga’.



Anche il mondo Lego ha avuto spazio a LevanteFor con l’associazione Culturale PugliaBrick, che mira ad avvicinare tutte le generazioni ai mattoncini da costruzione offrendo attività ludiche e laboratori educativi.



Per gli amanti della velocità, i Simulatori di Guida targati @apuliagaming hanno riscosso grande successo, offrendo un'esperienza di guida adrenalinica nelle diverse modalità del racing experience.

Fumetti e Celebrazioni



Gianfranco Florio e Benedetto Gemma, due fumettisti di talento, hanno festeggiato il compleanno di Paperino con una serie di illustrazioni ad hoc. Donald Duck, icona della Disney, compie infatti 90 anni quest'anno, diventando un personaggio di culto amato da intere generazioni.



BARI - Nella seconda e ultima giornata di Levante For, l'evento che ha trasformato Bari nel paradiso dei nerd con fumetti, giochi e cosplay, non sono mancate le novità, a partire dall'Area Tattoo che per la prima volta ha portato in mostra il vasto mondo del tatuaggio.Da Damiano Pellicano a Fedekaeru, da Riso a Marilù Tattoo, da Michela Brunetti a Leo Barbieri e Fuzy, questi sono solo alcuni dei nomi degli artisti che hanno partecipato a questa vetrina del tatuaggio. Questa forma d'arte millenaria, che affonda le radici in epoche antiche, è diventata oggi una forma sempre più diffusa di decorazione del corpo, un'espressione personale per appassionati e per coloro che desiderano fare un tatuaggio o cercare nuove idee.A Levante For, in modalità walk-in, numerosi sono stati i giovani e meno giovani impazienti di ricevere il tocco sapiente dei tatuatori per un segno indelebile sulla pelle.