Meryl Streep incanta il Festival di Cannes: è Palma d'Oro alla carriera

CANNES - Un'atmosfera carica di emozione e un'ovazione infinita hanno accolto l'iconica Meryl Streep al Festival di Cannes. L'attrice di fama mondiale è stata omaggiata durante la cerimonia di apertura con un tributo alla sua straordinaria carriera cinematografica, la Palma d'Oro alla carriera, che ha commosso e conquistato il pubblico presente al Grand Theatre Lumiere.Indossando un elegante abito bianco, Meryl Streep ha fatto un'apparizione indimenticabile, ballando con grazia sulle note di "Mamma Mia" degli ABBA, accompagnata dagli applausi scroscianti degli spettatori. Ma l'emozione è salita alle stelle quando ha ricevuto la prestigiosa Palma d'oro, diventando la prima a sentirsi "onorata da Cannes". Visibilmente commossa, ha pronunciato poche parole, con la voce rotta dall'emozione, mentre l'intera sala era rapita dal suo carisma senza tempo.Persino Juliette Binoche, presente alla cerimonia, è stata travolta dall'emozione, tanto da dover interrompere il suo discorso. L'atmosfera era carica di una rara energia, alimentata dal talento ineguagliabile di Meryl Streep, che ha reso omaggio a molti dei suoi memorabili ruoli sul grande schermo, da "La mia Africa" a "La morte ti fa bella".Meryl Streep detiene record impressionanti nel mondo del cinema: è l'attore/attrice con il maggior numero di candidature agli Oscar, ben 21 volte, vincendo tre volte il premio. Ha ricevuto anche numerosi Golden Globe e altri prestigiosi riconoscimenti, incluso il Golden Globe alla carriera nel 2017.Il suo percorso verso il successo non è stato privo di ostacoli, come dimostra il ricordo del suo rifiuto ai casting nel 1976 da parte di Dino De Laurentiis, che la giudicò "troppo brutta" per un ruolo. Tuttavia, Meryl Streep ha dimostrato una determinazione indomabile, trasformando quel rifiuto in una spinta per perseguire i suoi sogni con ancora più passione e dedizione.Oggi, Meryl Streep è considerata una regina del cinema, un'icona senza tempo che continua a incantare il pubblico con la sua straordinaria versatilità e il suo talento senza pari. La sua masterclass prevista per domani promette di essere un evento epocale, un'opportunità unica per gli aspiranti artisti di imparare dai piedi di un vero maestro del cinema.