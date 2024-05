Putin aperto al dialogo sull'Ucraina: 'Cercando una soluzione globale e pacifica'

(Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock)

Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito la disponibilità della Russia a negoziare una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina. In un'intervista scritta alla Xinhua, rilasciata alla vigilia della sua visita in Cina, Putin ha sottolineato l'importanza di trovare una soluzione globale, sostenibile e giusta attraverso mezzi pacifici."Non ci siamo mai rifiutati di negoziare", ha dichiarato Putin, evidenziando il desiderio della Russia di risolvere il conflitto attraverso il dialogo. Tuttavia, ha anche enfatizzato che qualsiasi negoziato sull'Ucraina deve tener conto degli interessi di tutti i Paesi coinvolti nel conflitto, inclusa la Russia.Nel frattempo, la situazione in Ucraina rimane tesa. Il segretario di Stato americano, Blinken, ha effettuato una visita a sorpresa a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e rassicurarlo sull'arrivo dei nuovi aiuti occidentali. Tuttavia, i russi continuano a avanzare a Kharkiv e si stanno preparando a una nuova offensiva a Sumy, alimentando le preoccupazioni per un'escalation del conflitto.L'incontro tra Putin e il presidente cinese Xi Jinping durante la sua visita in Cina potrebbe fornire ulteriori indicazioni sulle prospettive di risoluzione del conflitto in Ucraina. Tuttavia, resta da vedere se le due potenze saranno in grado di trovare un terreno comune e promuovere un dialogo costruttivo per porre fine alla crisi.