Mesagne, giovedì 9 maggio presentazione del libro 'Le radici nell'acqua' di Vincenza Lorusso

MESAGNE (BR) - L'Associazione di Promozione Sociale Arci La Manovella, dopo la seconda edizione della rassegna "Manovella in fest", propone un nuovo appuntamento culturale dal respiro missionario, in collaborazione con Arci Brindisi, Cuamm Medici per l'Africa, CSV Brindisi Lecce, Emergency, Comunità Africana, Vicaria di Mesagne, Spazio D'Autore con il patrocinio del Comune di Mesagne.





L’incontro, che vedrà i saluti del sindaco Toni Matarrelli e dell’assessore ai servizi sociali Annamaria Scalera, si terrà giovedì 09 Maggio alle ore 19, presso le Officine Ipogee, in Piazzetta Sant’Anna dei Greci nel centro storico di Mesagne. Il presidente Gabriele Colucci introdurrà la presentazione del libro "Le radici nell’acqua", di Vincenza Lorusso. Faranno da cornice all’evento gli scatti fotografici del fotoreporter Francesco Congedo e a dare il ritmo alla serata gli intermezzi musicali della cantautrice Beatrice Randino. Dialogherà con l’autrice il direttore di QuiMesagne.it, Cosimo Saracino.





Questa la trama del libro. Da bambina, Vincenza sogna di lavorare come medico nei Paesi in Via di Sviluppo per curare i più poveri, gli ultimi della Terra. Il sogno diventa realtà e appena laureata parte senza temere ostacoli, carica di una passione e una dedizione così forti che nemmeno un attentato che ha rischiato di strapparle la vita a ventisette anni, in Guatemala, frena la sua coraggiosa determinazione. Dall’infanzia pugliese in una famiglia profondamente legata alla terra e alle tradizioni, spicca il volo con coraggio e si ritrova in Angola, Tanzania, Mozambico, Uganda, Brasile, sempre insieme alla sua piccola Emily. Emozioni, soddisfazioni, amori, ma anche inevitabili cadute, fallimenti e sofferenze di una vita senza radici, il tutto impreziosito da un pizzico di ironia che rivela la tridimensionalità di una donna forte e fragile, sempre straordinariamente umana, indiscutibilmente unica.





Per quel che riguarda Vincenza Lorusso, sata in Puglia nel 1967, si laurea e specializza in Malattie Infettive a Siena e management sanitario a Roma. Lavora per circa venti anni in diversi paesi dell’Africa Sub-Sahariana e del Sud America dove si occupa di lebbra, tubercolosi, malaria, malnutrizione infantile. In Italia si specializza e lavora nell’ambito della Medicina delle Migrazioni. Ha collaborato con organizzazioni quali Medici con l’Africa – Cuamm, AIFO, Damien Foundation Belgio, Emergency, Croce Rossa Italiana.

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro. Ingresso libero.