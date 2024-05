Taranto, mercoledì 15 maggio inaugurazione della mostra itinerante 'Oggetto Libro'

TARANTO - La Biblioteca Civica Pietro Acclavio è lieta di invitare alla presentazione della mostra itinerante di "Oggetto Libro" promossa dal Polo Biblio-museale della Regione Puglia che sarà inaugurata mercoledì 15 maggio alle ore 18.00, alla presenza del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dell’Assessora alla cultura Angelica Lussoso, il Dirigente dell’Area Cultura Sport ed Eventi, Francesco Murianni, il Direttore della Biblioteca Civica Pietro Acclavio, Gianluigi Pignatelli e quanti avranno piacere di visitare la mostra sin dalla giornta di apertura. - La Biblioteca Civica Pietro Acclavio è lieta di invitare alla presentazione della mostra itinerante di "Oggetto Libro" promossa dal Polo Biblio-museale della Regione Puglia che sarà inaugurata mercoledì 15 maggio alle ore 18.00, alla presenza del Sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dell’Assessora alla cultura Angelica Lussoso, il Dirigente dell’Area Cultura Sport ed Eventi, Francesco Murianni, il Direttore della Biblioteca Civica Pietro Acclavio, Gianluigi Pignatelli e quanti avranno piacere di visitare la mostra sin dalla giornta di apertura.





Che cosa è Oggetto Libro





Oggetto Libro è una mostra biennale nata nel 2016 come occasione per riflettere su due mondi apparentemente lontani, quello del design e quello dell’arte, che trovano nella creatività la propria ragion d’essere e nel libro un territorio di confronto comune. I libri d’Artista sono un esempio sorprendente di come il libro possa assumere le forme più inaspettate. Realizzati con tutti i materiali e le tecniche possibili, queste opere si configurano come veri e propri artefatti in forma di oggetto o di scultura. I libri di Design, progettati dal designer che interpreta le potenzialità espressive del libro come entità, sono oggetti della produzione industriale realizzati con particolari soluzioni tecniche e destinati a tirature elevate. I libri ibridi opere a tiratura limitata, che sono realizzati grazie all’utilizzo di qualsiasi tecnica di stampa, dalla calcografia tradizionale fino alla stampa risografica, passando per il digitale fino alle sperimentazioni più attuali.

In Puglia sono previsti 61 tra libri d’artista, Ibridi e di design, tra cui 46 artefatti della V Biennale e 15 dell’edizione precedente, 26 arricchiti dalla realtà aumentata. Affianca l’esposizione la collezione “100 x Segnalibro”, che raccoglie opere di artisti e designer invita a creare nel 2020 un segnalibro dedicato al tempo e alla memoria, in occasione del centenario Fila, Fabbrica Italiana Lapis ed Affini.





Oggetto Libro e la realtà aumentata





Innovazione e interazione sono le parole chiave della manifestazione grazie alla realtà aumentata che offre la possibilità inedita di accedere ai contenuti che si celano dietro l’artefatto. Circa un terzo dei libri esposti e riprodotti sul catalogo, potranno essere esplorati coniugando mondo reale e mondo digitale, permettendo di andare oltre l’impatto visivo dell’opera e di scoprire la poetica e le motivazioni dell’autore.

L’esperienza è resa possibile dall’APP gratuita “Aria The Ar Platform” di Alkanoids.





Tour della Puglia

- Lecce, ABA Accademia di Belle Arti dal 1 al 20 marzo 2024;

- Brindisi, Museo archeologico "F. Ribezzo" dal 26 marzo al 15 aprile;

- Trani, Biblioteca comunale "G. Bovio" dal 18 aprile al 9 maggio;

- Taranto, Biblioteca Civica "Pietro Acclavio" dal 15 maggio al 2 giugno (www.oggettolibro.it).

Dopo il grande successo all’ADI DESIGN MUSEUM di Milano nell’ottobre 2023 dunque, la V edizione di Oggetto Libro moltiplica gli appuntamenti e inaugura una serie di mostre in centro e sud Italia, diventando di fatto un evento di interesse nazionale.

(La V Biennale "Oggetto Libro" è organizzata da SBLU_spazioalbello, Associazione senza scopo di lucro dedicata alla diffusione della cultura visiva, con la partecipazione di MiBACT, Pinacoteca di Brera, Biblioteca Nazionale Braidense, ADI Associazione Disegno Industriale e ADI Design Musuem. Patrocinano l'evento il Comune di Milano, il Polo Biblio-Museale della Regione Puglia, la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, il Comune di Siena, l’ISIA Romadesign, il Politecnico di Milano, la Scuola del design e RUFA University of Fine Art, la Regione Puglia, l’Accademia di Belle Arti di Lecce, l’ADI Associazione Disegno Industriale, Delegazione Puglia e Basilicata).

L’iniziativa è accompagnata da un catalogo di prestigio, esso stesso libro di design, stampato da Presspoint Milano su carta Fedrigoni e sostenuta da Presspoint Milano, Alkanoids, Fedrigoni, Fila spa, Generali Agenzia Washington Milano e Giovanardi.