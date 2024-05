Meteo: allerta gialla in Puglia

BARI - Le autorità regionali della Puglia hanno emesso un avviso di allerta gialla per rischio idrogeologico, in vigore dalle ore 08:00 del 3 maggio 2024 e per le successive 12 ore. Questa misura è stata presa in risposta alle previsioni meteorologiche che indicano la possibilità di precipitazioni sparse, anche sotto forma di rovesci o temporali, con quantitativi cumulati fino a puntualmente moderati.L'avviso di allerta gialla è stato esteso su tutto il territorio della Puglia e è stato emesso a causa del potenziale rischio di fenomeni idrogeologici derivanti dalle piogge previste nelle prossime ore. Si invitano i residenti e le autorità locali a prestare particolare attenzione e ad adottare misure di precauzione per affrontare eventuali situazioni di emergenza legate alle precipitazioni.