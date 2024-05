Mirko Cudini confermato come allenatore del Foggia per la prossima stagione di Serie C

- Mirko Cudini rimarrà alla guida del Foggia anche per la prossima stagione di Serie C. Il tecnico, il cui contratto scade il prossimo 30 giugno, si incontrerà presto con il presidente del club Nicola Canonico per ufficializzare il rinnovo fino al 30 giugno 2025.Nonostante il Foggia non sia riuscito a qualificarsi per i Play Off, la società pugliese ha deciso di confermare Cudini, apprezzando il suo lavoro durante la stagione appena conclusa. Nonostante diversi infortuni che hanno costretto il tecnico a rinunciare a giocatori importanti come Carillo Millico e Santaniello per molte partite, il Foggia è riuscito a ottenere 48 punti, classificandosi all'undicesimo posto insieme al Sorrento.L'obiettivo dei Play Off è sfumato per soli 3 punti, con l'ultima squadra a garantirsi gli spareggi per la promozione in Serie B che è stata il Latina, decimo in classifica con 51 punti.Per la prossima stagione, è probabile che molti giocatori attuali vengano confermati, considerando che i loro contratti scadranno il 30 giugno 2025.