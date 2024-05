Lo Stadio 'Via del Mare' di Lecce sarà oggetto di ristrutturazione

- Lo Stadio “Via del Mare” di Lecce, sede delle partite del Lecce Calcio, subirà importanti lavori di ristrutturazione a partire dall'estate del 2025. Il presidente della squadra salentina, Saverio Sticchi Damiani, presenterà a breve un ambizioso progetto al Comune di Lecce per rendere lo stadio più confortevole e moderno.Il costo previsto per questa ristrutturazione è di circa 11 milioni di Euro. I lavori si concentreranno principalmente sulla Tribuna Centrale, dove verranno installate nuove strutture per ospitare aree ristoro, bar e uffici. Inoltre, saranno ristrutturati gli ascensori e le passerelle di accesso agli sky box, oltre alla copertura della tribuna centrale.Per definire l'organizzazione precisa di questi lavori, il presidente Sticchi Damiani si incontrerà presto con un team di ingegneri e architetti esperti della MG SRL.Se tutto procederà come previsto, il Lecce potrebbe vantare uno stadio rimodernato e all'avanguardia già per la stagione 2025-2026, offrendo ai tifosi e agli spettatori un'esperienza di gioco più confortevole e all'altezza delle aspettative.