Mit, Pepe (Lega): 'Grazie a Salvini in arrivo 49,5 mln per emergenza idrica in Basilicata'

- "Una buona notizia per tutti i lucani: grazie ai fondi ottenuti dal Mit nell'ambito della rimodulazione del Pnrr, sono in arrivo 49,5 milioni di euro per la nostra Basilicata. Lo prevede il decreto direttoriale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che stanzia per il nostro Paese 1 miliardo di euro per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua e per la loro digitalizzazione e monitoraggio. Questo intervento permetterà di ridurre in modo significativo la dispersione di acqua potabile modernizzando, al contempo, le reti di distribuzione. Con Salvini e con la Lega risposte concrete e celeri alle esigenze del nostro territorio".