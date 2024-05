Mola di Bari: la 'Compagnia del Trullo' co-organizzatrice della Festa del Mare – 49a Sagra del Polpo

“La Festa del Mare si inserisce all’interno del ricco cartellone che l’amministrazione comunale ha definito nell’arco di questi mesi per l’estate molese 2024” – dichiara il sindaco Colonna. “Come amministrazione siamo davvero felici di poter avviare una collaborazione con lo staff de La Compagnia del Trullo, anche a fronte dei successi collezionati negli anni da questo gruppo di ragazzi con cui sin da subito abbiamo trovato innumerevoli punti di contatto. L’idea, condivisa con il presidente Antonio Innamorato e tutto il team, è quella di investire sul potenziale di una città come Mola, rendendola ancor più attrattiva per turisti, giovani, ma anche per gli stessi cittadini molesi. All’interno di questo contesto che vedrà convolto tutto il paese si inserirà poi uno degli eventi principali della nostra tradizione non solo gastronomica, ma culturale come la Sagra del Polpo. Siamo certi che, anche grazie a questa partnership, oltre a coinvolgere una platea eterogenea di cittadini e turisti, la Festa del Mare consentirà di valorizzare il territorio molese e tutto il suo patrimonio artistico, storico e culturale. Il tutto – conclude - attraverso un cartellone di eventi che dal 26 al 28 luglio renderà Mola sintesi dell’estate pugliese, fatta di enogastronomia d’eccellenza, bellezze artistiche e buona musica”.



Tanto entusiasmo, dunque, e voglia di offrire un evento oltre le aspettative, come conferma Antonio Innamorato, presidente de “La Compagnia del Trullo”.



“Sin da subito siamo stati entusiasti e onorati di far parte di questo gruppo – spiega Innamorato – la Festa del Mare ha per noi rappresentato sin da subito un’occasione da non perdere e al contempo una sfida nuova e stimolante, per offrire anche fuori dai confini “locali” un’esperienza non solo di spessore, ma anche all’altezza delle aspettative. Gioco di squadra e collaborazione proattiva saranno gli ingredienti indispensabili. Come presidente de La Compagnia del Trullo non posso che confermare l’entusiasmo e la voglia di dare il massimo e la pronta sinergia instaurata con l’amministrazione comunale di Mola ne rappresenta l’ulteriore conferma”.

MOLA DI BARI - La partnership è ufficiale: sarà “La Compagnia del Trullo”, organizzazione no-profit conversanese, a curare in collaborazione con l’amministrazione del Comune di Mola di Bari la “Festa del Mare”, l’evento che dal 26 al 28 luglio 2024 animerà il lungo mare e il centro storico della città e che avrà il suo culmine con la 49a edizione della Sagra del Polpo. A renderlo noto il primo cittadino di Mola, il sindaco Giuseppe Colonna, e il presidente de “La Compagnia del Trullo”, Antonio Innamorato.