Tensione crescente tra Israele e Palestina: 'Iniziate a spostarvi'

L'esercito israeliano ha lanciato un avvertimento ai residenti dei quartieri orientali di Rafah, vicino al confine con Israele nella Striscia di Gaza, chiedendo loro di evacuare in vista di una possibile offensiva militare. Questa mossa, annunciata direttamente dall'esercito, alimenta le preoccupazioni di un'escalation delle ostilità nella regione.Parallelamente, si intensificano i negoziati per una tregua tra Israele e il movimento palestinese Hamas, con incontri in corso a Doha e previsti anche al Cairo. Tuttavia, entrambe le parti continuano a lanciarsi accuse reciproche, con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu che accusa Hamas di sabotare la pace e definisce il gruppo come "nazisti", mentre Hamas critica Israele per presunte azioni ostili.La situazione si è ulteriormente complicata con la decisione di Israele di chiudere gli uffici di Al Jazeera e confiscare le attrezzature del canale. Al Jazeera ha definito questa mossa "criminale" e ha promesso una risposta legale. Nel frattempo, gli scontri diretti continuano a causare vittime: 16 persone sono morte in seguito a due raid israeliani su abitazioni a Rafah, mentre tre soldati israeliani sono stati uccisi da forze palestinesi lungo il confine con Gaza.Inoltre, gli Stati Uniti hanno deciso di bloccare una spedizione di munizioni in Israele, segnando la prima volta che una tale mossa è stata effettuata dall'ottobre scorso.