Nuove regole per l'utilizzo degli autovelox: domani la pubblicazione del Decreto Interministeriale

Dettagli del Decreto



Individuazione dei Tratti Stradali



Il decreto stabilisce che i tratti di strada su cui potranno essere utilizzati gli autovelox dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto. Questi tratti dovranno essere segnalati almeno 1 chilometro prima del punto di controllo, ma solo fuori dei centri abitati.



Distanza Minima tra Dispositivi



Per la prima volta viene fissata una distanza minima tra un autovelox e l'altro, che varierà in base al tipo di strada. Questo accorgimento mira a evitare la proliferazione indiscriminata di dispositivi di controllo della velocità.



Limiti di Velocità



Il decreto prevede inoltre che gli autovelox non possano essere utilizzati su strade urbane dove il limite di velocità è inferiore a 50 chilometri orari. Per le strade extraurbane, i dispositivi potranno essere utilizzati solo se il limite di velocità imposto non è ridotto di più di 20 chilometri orari rispetto al limite previsto dal codice per quel tipo di strada. Ad esempio, se il limite è di 110 chilometri orari, l'autovelox può essere utilizzato solo se il nuovo limite è di almeno 90 chilometri orari, ma non per limiti inferiori.



Dispositivi a Bordo di Veicoli in Movimento



Infine, il decreto specifica che l'utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo in caso di contestazione immediata della violazione. Altrimenti, dovranno essere utilizzate postazioni fisse o mobili, che devono essere debitamente visibili.



Commento del Ministro Salvini



Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha sottolineato l'importanza del decreto per garantire la sicurezza stradale, affermando che "queste nuove regole rappresentano un passo avanti significativo nella tutela dei cittadini e nella gestione del traffico, ponendo fine all'uso indiscriminato degli autovelox e garantendo maggiore trasparenza e correttezza nelle sanzioni".

ROMA - Sarà pubblicato domani il decreto interministeriale Infrastrutture/Interno che disciplina le modalità di collocazione e uso degli autovelox. Lo ha reso noto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in un comunicato, spiegando che il provvedimento, fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, pone la sicurezza della circolazione al primo posto, stabilendo regole precise sul posizionamento dei dispositivi e sulle sanzioni.