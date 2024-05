Oltre 300 volontari delle Misericordie di Puglia impegnati tra San Nicola a Bari e Frecce Tricolori a Trani

Sono stati 110, invece, i volontari impegnati per l’attività di assistenza alla popolazione per l’evento delle Frecce Tricolori a Trani nelle giornate di sabato e domenica. Attivazione da parte del Comune di Trani su richiesta di Regione Puglia e Protezione Civile regionale per un evento che ha richiamato decine di migliaia di persone sul lungomare della città. Una ventina nel complesso i mezzi impegnati e decine gli interventi effettuati in ausilio alla popolazione.



«E’ stato uno sforzo davvero importante in questa settimana – ha spiegato il Presidente della Federazione delle Misericordie di Puglia Gianfranco Gilardi – reso possibile grazie all’importante attività sul territorio del movimento giallociano. Il volontariato organizzato è una risorsa imprescindibile per queste attività di gestione o supporto che gli enti pubblici non riescono ad assicurare. Nonostante le tante difficoltà stiamo cercando di mantenere la barra dritta, continuare con la formazione specifica ed essere sempre di ausilio agli enti e più in generale alla popolazione».



«Un grazie sincero a tutti i volontari che hanno lavorato in modo indefesso per questi maxi eventi – ha spiegato il responsabile di area emergenze delle Misericordie di Puglia Domenico Lamanna – tanti i mezzi anche impegnati con decine di interventi che nella maggior parte dei casi abbiamo trattato in loco. Ma il nostro ruolo non ci ha visto impegnati solo nel sanitario ma anzi principalmente nell’assistenza alla popolazione che in questi grandi eventi vede le nostre divise come un vero e proprio punto di riferimento».

BARI - Sono stati oltre 300 i volontari della Federazione delle Misericordie di Puglia impegnati nei due maxi eventi che hanno caratterizzato la scorsa settimana il territorio pugliese. A Bari attivati dal Comune e coordinati dalla centrale operativa del 118 del capoluogo, sono stati oltre 200 i volontari impegnati dal 7 al 9 maggio nelle attività di assistenza sanitaria alla popolazione. L’attivazione di area emergenze delle Misericordie di Puglia ha permesso di installare un Posto Medico Avanzato con 24 ambulanze complessivamente impegnate e 24 squadre appiedate formate da 3 volontari. Impegnati anche due medici e sei infermieri con 12 confraternite provenienti da tutta la regione. Circa 50 gli interventi trattati da ambulanze e Pma con la necessità di 3 ricoveri.