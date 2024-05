Torna a Bari il BMT, il Festival Nazionale dell'Innovazione digitale

BARI - Il Festival Nazionale dell'Innovazione Digitale torna a Bari per la sua seconda edizione, con due giornate ricche di eventi e opportunità che si terranno il 17 e 18 maggio presso il CIAKY.Organizzato dalla Jcom Italia, il Business Marketing Talks (BMT) riunirà i principali attori del settore dell'innovazione digitale per due giorni di networking, formazione e scambio di conoscenze.L'evento, che vanta il coordinamento scientifico del docente Pierfelice Rosato, offrirà una vasta gamma di attività, tra cui sessioni plenarie con ospiti istituzionali, manager pubblici e privati, e docenti universitari. Saranno trattati temi cruciali come le nuove frontiere del mercato digitale, le politiche di sviluppo del settore e le previsioni sull'andamento dell'innovazione digitale.Tra gli ospiti delle sessioni plenarie figurano illustri rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale, tra cui Gianna Elisa Berlingerio, Raffaella Altamura, e molti altri.Un'importante novità di questa edizione sarà la "Recruiting Room", dove sei aziende selezioneranno oltre 120 profili senior e junior nel settore dell'Information Technology e non solo. Un'opportunità unica per i partecipanti di entrare in contatto con aziende nazionali e internazionali alla ricerca di nuovi talenti.Il BMT offrirà anche due giornate di formazione su quattro temi strategici, con sessioni tenute da esperti provenienti dalle più grandi aziende e piattaforme digitali del momento. Tra i formatori, ci saranno anche talenti locali come il content creator Marco Montrone e i creatori di Bari Food Porn.Una delle attrazioni principali sarà la Tavola Rotonda sul marketing territoriale, in programma sabato 18 maggio, dove si discuterà di come promuovere il territorio e le sue eccellenze attraverso le nuove tecnologie digitali.Il Festival dell'Innovazione Digitale si conferma così come un evento imperdibile per imprese, professionisti e studenti interessati a fare networking, formarsi e informarsi sulle ultime tendenze del settore digitale. Per ulteriori informazioni e per partecipare all'evento, è possibile visitare il sito web ufficiale del Teatro Pubblico Pugliese.