Piano&Friends: celebra il principe degli strumenti

MOLFETTA - Il ritorno dell'appuntamento musicale annuale, Piano&Friends, segna un'emozionante celebrazione del pianoforte, definito il "principe" fra gli strumenti musicali. Giunto alla sua sesta edizione, l'evento si terrà nella suggestiva cornice della Sala Francesca, all'interno del Parco della Musica Sant'Achille a Molfetta, a partire dalle 19.30 di sabato 11 maggio.Concepita nel 2018 dal Direttore artistico dell'OFP, M° Giacomo Piepoli, la manifestazione mira a esaltare non solo la versatilità e la bellezza dello strumento a 88 tasti, ma anche a valorizzare la musica in tutte le sue forme, accogliendo artisti di fama internazionale.In questa edizione, l'Orchestra Filarmonica Pugliese, sotto la direzione del rinomato M° Gudni Emilsson, sarà la protagonista indiscussa. Emilsson, la cui carriera ha toccato le più prestigiose orchestre del mondo, ritorna dopo il trionfale successo dello scorso novembre al Mozarteum di Salisburgo.Accanto all'orchestra, si esibiranno due solisti di eccezionale virtuosismo al pianoforte: il celebre Bruno Canino e il talentuoso Raffaele D'Angelo.Il programma musicale sarà un omaggio alla grandezza dei maestri del passato, con la Sinfonia n. 45 in Fa diesis minore di Haydn, meglio conosciuta come "Sinfonia degli addii", seguita da due capolavori di Mozart: l'aria "Ch'io mi scordi di te?, K.505" e il Concerto per due pianoforti e orchestra N. 10 in Mi bemolle maggiore, K 365. Queste opere offriranno un'esperienza musicale coinvolgente, ricca di pathos e virtuosismo.L'evento gode del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Molfetta - Assessorato alla Cultura, oltre a Confindustria Puglia. I biglietti sono disponibili su Vivaticket, mentre ulteriori informazioni possono essere ottenute contattando il numero 3533677067.Piano&Friends continua a essere un momento imperdibile per gli amanti della musica, unendo talento, passione e maestria in un'unica serata indimenticabile.