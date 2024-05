Università degli Studi di Bari 'Aldo Moro' e Ausonia Institute E.T.S. firmano accordo quadro di collaborazione scientifica

BARI - Nell'ambito della promozione della ricerca scientifica e della collaborazione accademica, giovedì 09 maggio, alle ore 11:00, si terrà nell'Aula Aldo Moro, Piano Terra del Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo "P. Del Prete", in Piazza C. Battisti n. 1, la Cerimonia di Presentazione dell'Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica tra Ausonia Institute E.T.S. e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".L'evento sarà caratterizzato dagli interventi di illustri personalità accademiche e istituzionali, tra cui il Prof. Stefano Bronzini, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", il Dott. Leonardo D'Elia, Presidente di Ausonia Institute, e la Prof.ssa Carmela Ventrella, Coordinatrice dei Corsi di Laurea presso il Dipartimento di Giurisprudenza UNIBA e Referente dell'Accordo per l'Università.La cerimonia prevede anche la presentazione del primo progetto congiunto tra le due istituzioni, dedicato all'organizzazione del "X Convegno Internazionale Sicurezza, Legalità e Sviluppo: il piano Mattei". Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella collaborazione scientifica tra Ausonia Institute E.T.S. e l'Università degli Studi di Bari, ponendo le basi per future iniziative di ricerca e sviluppo congiunte.L'evento sarà concluso da una Lectio Magistralis dal titolo "Il Piano Mattei", tenuta dal Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli. La presenza di una figura di così alto profilo conferisce ulteriore prestigio e rilevanza alla cerimonia, sottolineando l'importanza strategica dell'accordo quadro tra le due istituzioni.La Cerimonia di Presentazione dell'Accordo Quadro di Collaborazione Scientifica rappresenta dunque un momento significativo nel panorama accademico e scientifico, evidenziando l'impegno delle due istituzioni nel promuovere la ricerca e la collaborazione interdisciplinare per affrontare le sfide globali e contribuire al progresso della società.