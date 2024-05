Il Taranto pareggia 0-0 contro il Vicenza e viene eliminato dai Play Off di Serie C

FRANCESCO LOIACONO - Il Taranto non riesce a superare il Vicenza nella gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C, pareggiando 0-0 al "Menti". Questo risultato, sommato alla sconfitta per 1-0 subita all'andata allo "Iacovone", segna l'eliminazione della squadra jonica dalla competizione.Durante il primo tempo, al 17', Della Morte del Vicenza ha avuto una chiara occasione per portare in vantaggio i suoi, ma senza successo. Poco dopo, al 24', Ferrari del Vicenza ha sfiorato la rete con un'altra azione pericolosa. Il Taranto ha risposto con De Marchi al 45', che però non è riuscito a concretizzare una buona occasione.Nel secondo tempo, il Taranto ha continuato a cercare il gol con Simeri, che al 10' ha tentato un tiro di destro senza riuscire a inquadrare la porta. Al 21', Della Morte del Vicenza è andato nuovamente vicino al gol, ma la palla non è entrata. Al 37', Golemic del Vicenza ha colpito di testa, ma non è riuscito a schiacciare in porta.Con questo pareggio, il Vicenza si qualifica per il secondo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C, rimanendo in corsa per la promozione in Serie B. Per il Taranto, invece, si conclude la corsa ai Play Off, ma la squadra cercherà di rilanciarsi nella prossima stagione, con l'obiettivo di migliorare e competere nuovamente per la promozione.