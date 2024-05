Pontus Almqvist del Lecce non giocherà contro l'Atalanta

- Pontus Almqvist, attaccante svedese del Lecce, sarà assente nella prossima partita dei salentini contro l'Atalanta. Almqvist, influenzato, non si è allenato né martedì 14 né mercoledì 15 maggio, rendendo impossibile la sua presenza nella trentasettesima giornata di Serie A. La partita è fissata per sabato 18 maggio alle 18 presso lo stadio "Via del Mare".Al suo posto, il tecnico del Lecce ha confermato la presenza di Gonzalez. Questo sarà l'ennesimo impedimento di Almqvist nel corso della stagione. Tra infortuni e squalifiche, il calciatore è stato assente in sette partite del torneo attuale.Nonostante le difficoltà, Almqvist ha disputato 29 partite, siglando due reti. La prima è arrivata contro la Lazio al "Via del Mare" durante la prima giornata di andata, mentre la seconda è stata segnata contro la Roma all'"Olimpico" nell'undicesima giornata di andata.La carriera di Almqvist vanta esperienze in diversi club, tra cui il Rostov, il Pogon Szczecin, l'Utrecht, il Norrkoping, il Sylvia, il Norrby, il Varbergs Bols, oltre alle esperienze con la Nike Academy, il Norrkoping Under 17 e il Norrkoping Under 19.