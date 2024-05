Tabilo e Sabalenka si qualificano per le semifinali degli Internazionali d’Italia a Roma

Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia a Roma, il cileno Alejandro Tabilo ha conquistato una vittoria significativa battendo il cinese Zhang Zhizhen con un punteggio di 6-3 6-4, garantendosi così un posto nella semifinale del torneo. Questo segna la prima volta che Tabilo raggiunge le semifinali a Roma durante la sua carriera nel tennis professionistico. L'ultimo cileno ad aver raggiunto questa fase del torneo era stato Fernando Gonzalez nel 2009.Nel frattempo, il tedesco Alexander Zverev ha dominato l'americano Taylor Fritz con un netto 6-4 6-3, assicurandosi la sua quarta semifinale a Roma sin dal suo debutto nel circuito tennistico. Zverev dimostra ancora una volta la sua abilità e la sua costanza nelle prestazioni ad alto livello in questo torneo.Tra le donne, nei quarti di finale, la bielorussa Aryna Sabalenka ha sconfitto la lettone Jelena Ostapenko con un solido 6-2 6-4, guadagnando così l'accesso alla semifinale. Questa è la seconda volta che Sabalenka si qualifica per le semifinali a Roma durante la sua carriera, dopo il suo successo nel 2022.Infine, l'americana Danielle Collins ha ottenuto una convincente vittoria contro la bielorussa Victoria Azarenka con un punteggio di 6-4 6-3. Questo risultato segna la diciannovesima vittoria nelle ultime 20 partite per Collins, dimostrando la sua forma eccezionale e la sua determinazione nel torneo romano.Le semifinali promettono quindi emozioni e spettacolo, con giocatori e giocatrici di altissimo livello pronti a competere per il titolo agli Internazionali d’Italia a Roma.