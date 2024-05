Premio Nazionale Giustina Rocca celebra la prima avvocata della storia con uno spettacolo teatrale

TRANI - Il Premio nazionale Giustina Rocca, organizzato dal Club Lions ‘Ordinamenta Maris’ di Trani, con la Città di Trani e l’Ordine degli Avvocati di Trani, si prepara a celebrare la figura storica di Giustina Rocca, la prima avvocata della storia. In programma, tra le varie iniziative, c'è uno spettacolo teatrale intitolato “La Rocca di Giustina”, prodotto da Marluna Teatro.Giustina Rocca, vissuta tra il XV e il XVI secolo, è diventata un simbolo di libertà, giustizia, progresso ed emancipazione femminile. La pièce teatrale è una parte importante dell'omaggio al suo straordinario contributo alla storia."La Rocca di Giustina", scritto e diretto da Arianna Gambaccini, sarà rappresentato venerdì 24 maggio alle 19:30 nel Salone del Centro Bethel a Trani. Lo spettacolo è un'intensa rappresentazione della vita e delle sfide affrontate da Giustina Rocca. Interpretato da Elisabetta Aloia, Arianna Gambaccini e Maria Elena Germinario, lo spettacolo porta gli spettatori in un viaggio attraverso la vita e le gesta di questa figura straordinaria.Giustina Rocca è stata una giurista dotata di grande autorità, chiamata a risolvere controversie ereditarie e a promuovere la giustizia sociale. Il suo contributo è stato riconosciuto anche oltre i confini italiani: una torre della Corte di giustizia dell’Unione europea è stata intitolata a lei in Lussemburgo, insieme a strade e una scuola a Trani e Bari.L'evento offre un'opportunità unica per riflettere sui temi della libertà, della giustizia e dell'uguaglianza, e per celebrare il coraggio e la determinazione di una delle prime donne a esercitare la professione legale.Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero: 3402326032 o visitare il link: https://www.diyticket.it/events/Teatro/17204/la-rocca-di-giustina-trani-biglietti L'evento è parte del Premio Nazionale "Giustina Rocca", e ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata al premio.