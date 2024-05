Presentato l’itinerario storico, turistico e culturale dedicato al culto di San Nicola: con pietre d’inciampo d’artista e totem esplicativi lungo un percorso conoscitivo nella città vecchia

BARI - È stato presentato questa mattina, a Palazzo di Città, l’itinerario storico, turistico e culturale dedicato al culto di San Nicola, un progetto che vedrà la realizzazione di un percorso di oltre due chilometri nella città vecchia di Bari. L'iniziativa, promossa dall’assessorato alle Culture su impulso del Rotary Club Bari Sud, si propone di valorizzare il territorio e la storia legata al Santo Patrono della città.All’incontro con la stampa hanno partecipato gli assessori ai Lavori Pubblici e alle Culture, insieme a rappresentanti del Rotary Club Bari Sud, della Kiasmo S.r.l. e della fondazione Dioguardi.Il percorso toccherà i luoghi storici legati al culto di San Nicola e sarà caratterizzato dall'installazione di 300 pietre d’inciampo in ottone, raffiguranti undici varianti tematiche e iconografiche del Santo, disegnate dall’artista Vincenzo D’Alba. Ogni tappa del percorso sarà contrassegnata da totem artistici, con QRcode che rimandano a testi esplicativi multilingue, nel pieno rispetto del contesto esistente.L’itinerario comprenderà undici tappe, tra cui piazza del Ferrarese, il fortino Sant’Antonio, la Basilica di San Nicola e il Teatro Margherita, ognuna delle quali arricchita da totem artistici che offriranno ulteriori informazioni sul Santo Patrono.I totem saranno costituiti da due profili in ottone sagomato, con all'interno cinque elementi ceramici, sorretti da un'anima metallica e fissati al suolo tra i giunti della pavimentazione esistente, in modo da arrecare il minor impatto possibile.Il progetto, dal costo complessivo di 40mila euro (oltre IVA), sarà eseguito dalle imprese incaricate della manutenzione delle strade della città vecchia, secondo specifiche tecniche concordate e approvate dalla Soprintendenza.Secondo Claudio Laricchia, dirigente della ripartizione IVOP, il progetto contribuirà in modo significativo alla valorizzazione del patrimonio culturale e religioso di Bari, offrendo ai visitatori una nuova opportunità di scoprire la storia e la spiritualità legate a San Nicola.Luciana Cazzolla, dirigente della ripartizione Culture, ha sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione sul Santo Patrono della città, fondamentale per l'identità stessa di Bari, e ha auspicato che l'itinerario storico e culturale contribuisca a arricchire l'offerta turistica della città.Il progetto, ideato dal Rotary Club Bari Sud, è stato accolto con entusiasmo dall'amministrazione comunale e rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio culturale di Bari e nella promozione del turismo religioso.